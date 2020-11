El IES Vicente Medina de Archena encuentra sustituto tras dos meses sin clases de Física y Química

Tras dos meses sin clases de Física y Química para muchos alumnos en el instituto Vicente Medina de Archena, la Consejería de Educación ha logrado adjudicar la vacante a un docente a través de la lista de candidatos que ofreció el Servicio de Empleo y Formación tras quedar desierto el concurso para interinos.

La convocatoria para los integrantes de la lista de interinos de esta especialidad comenzó ayer miércoles y tras no encontrarse a ningún candidato que cogiera la vacante, Educación recurrió a los profesores que se ofrecieron desde el SEF. Desde que se inició el curso, los alumnos de varias clases de segundo de Bachillerato, tercero y cuarto de Secundaria no han recibido todavía el temario de Física y Química al no tener un sustituto para la materia.

Los dos permisos obtenidos por el profesor de esta asigantura, uno por matrimonio y otro por paternidad, obligó al centro a solicitar un docente de sustitución, pero se han encontrado con un problema que afecta ya a varias especialidades: las listas agotadas de interinos para materias troncales u otras como Física y Química o Biología, y la solicitud al Servicio de Empleo y Formación para que faciliten un listado de docentes parados.

El profesor se incorporará el próximo lunes y el centro espera que los alumnos, sobre todo los de segundo de Bachillerato, puedan remontar el trimestre y llegar con el contenido aprendido a las pruebas de acceso a la universidad.