Se manifiesta ante Limusa por la integración laboral de los enfermos mentales

Juan Valverde, padre de un joven con enfermedad mental, volvió a manifestarse ayer para pedir que se haga justicia con su hijo a quien la empresa municipal de limpieza viaria (LIMUSA), no renovó el contrato con informe desfavorable sin darle la oportunidad del derecho a su defensa. Valverde, muy conocido en Lorca por la actividad de carácter voluntario que desde hace años desarrolla en colaboración con la concejalía de deportes, aprovechó ayer las nuevas instalaciones que la citada empresa ha construido en las inmediaciones del complejo deportivo Felipe VI, junto al Camino de Cartagena en la pedanía de Tercia, para volver a manifestar su descontento y exigir la integración laboral, no solo de su hijo, sino de aquellas otras personas que se encuentran en su misma situación.

Juan Valverde, miembro de la Asociación de Enfermos Mentales de Lorca, (ASOFEM), ha explicado que su hijo, con un 66% de discapacidad obtuvo un contrato laboral de un año con Limusa, a través del proyecto Euroempleo. No ve justo que en la decisión adoptada por la empresa había por medio un informe desfavorable de la empresa que, pese a haberlo solicitado en reiteradas ocasiones, no le han entregado. El interés en tenerlo es, según Valverde "poder entregárselo a un psiquiatra con el fin de corregir la posible deficiencia psíquica que pueda tener mi hijo".

Valverde puso en marcha una campaña de recogida de firmas obteniendo un total de 1.200 cuya entrega formalizó en el ayuntamiento.

Afirma que "mi pecado es intentar defender a mi hijo y a personas como él. Señala que "me gustaría que me denunciaran", añadiendo que "yo no puedo denunciar porque el caso está en manos del Defensor del Pueblo y si me denunciaran podría tener la posibilidad de reclamar la presencia del Consejo de Administración de la empresa".

Valverde afirma que lo justo hubiera sido haberlo cesado cuando finalizó el contrato y no redactar un informe desfavorable sin requerir su presencia para que se explicase.

Por su parte, el Consejo de Administración de Limusa ha actuado en base al informe redactado por el jefe del departamento correspondiente, según indicó en su día el concejal responsable, Francisco Morales. En dicho consejo, según Morales "están incluidos todos los partidos políticos con representación municipal al igual que los trabajadores". Según Morales "no hubo ningún voto en contra siguiendo, por tanto, los informes redactados por los jefes de departamento. Insiste en que fue una decisión acordada por unanimidad en el Consejo de Administración del que forma parte y añade que Limusa sigue apostando por la integración en su plantilla de personas con discapacidad como es el caso de APANDIS.