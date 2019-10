Aspajunide suspende de empleo a su actual gerente, que está de baja médica

La Asociación de Padres Jumillanos de Niños Deficientes (ASPAJUNIDE) ha suspendido de empleo, no de sueldo, a su actual gerente, Juan Valero Olivares, que se encuentra de baja por prescripción médica desde el pasado mes de julio.

Según Juan Valero Olivares: "Me han hecho una suspensión de empleo que no consta que hay sido aprobada, por nadie, ni en junta directiva ni asamblea. Me interrogo todos los días lo cual me crea ansiedad y no me dejan trabajar", ha dicho.

Acompañado de su abogado, Manuel Martínez Martínez, el propio Juan Valero Olivares comparecía en rueda de prensa el martes por la tarde para salir al paso de las especulaciones difundidas a través de la redes sociales por la propia asociación que ha solicitado una auditoría externa y está preparando la convocatoria de una asamblea general extraordinaria para elegir nueva junta directiva.

El comunicado de Aspajunide quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a todas la familias y socios de esta asociación ya que se están realizando los trámites pertinentes para constatar cualquier posible irregularidad, ya se contable o de gestión.

El gerente de Aspajunide y su letrado han denunciado públicamente que la actual junta directiva de Aspajunide está integrada por la presidenta y secretario, ya que han abandonado los otros cinco integrantes de la asociación y piden la urgente convocatoria de una asamblea extraordinaria para aclarar la situación interna de este colectivo.

Juan Valero Olivares forma parte de esta asociación en calidad de fundador, gerente y socio de esta asociación fundada en el año 1982 donde ha ejercido la dirección y gerencia de este colectivo.

La Asociación de Padres Jumillanos de Niños Deficientes (ASPAJUNIDE) cuenta con un centro de desarrollo infantil y atención temprana en la Plaza de la Constitución; un centro de educación especial Virgen de la Esperanza y una residencia Más vida en el Poblado de la Estacada; gestiona el centro de Día 'Miguel Marín Padilla' para personas con Alzheimer en la barriada del Cuarto Distrito.

Esta asociación tiene dos centros ocupacionales de la Fundación J. García Carrión en Jumilla (Murcia) y en Daimiel (Ciudad Real) que da empleo a varios trabajadores. En fútbol sala, ASPAJUNIDE, cuenta con un club deportivo pionero a nivel nacional y además fue la asociación que inició los primeros campeonatos de fútbol sala en la Región de Murcia para personas con discapacidad intelectual.