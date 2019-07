José Villa: "El PSOE gastó el 89% del presupuesto del Ayuntamiento de Caravaca para 2019 en la primera mitad del año"

El secretario general del PP de Caravaca de la Cruz, José Santiago Villa, ha comparecido en rueda de prensa para explicar la postura del Grupo Popular ante el proyecto de Presupuestos del año 2019 que se debate en el Pleno del Ayuntamiento.



Villa ha manifestado que "el nuevo gobierno municipal está obligado a no perder ni un solo instante para desatascar la situación administrativa consecuencia de la falta de gestión política. Nuestro objetivo ha sido y será trabajar responsablemente desde el minuto cero para avanzar, mirar al presente y al futuro y afrontar infinidad de temas que se han acumulado en los cajones. Pero antes hemos tenido que reordenar la situación con este presupuesto técnico".



"Ya se han perdido bastante oportunidades estos últimos cuatro años. El bloqueo y la paralización no pueden continuar ni un día más si queremos seguir abriendo las puertas del Ayuntamiento y prestar los servicios a los que tienen derecho los caravaqueños. Por eso desde llevamos al Pleno el presupuestos en el primer mes de nuevo gobierno municipal, un ejercicio de pura responsabilidad", ha subrayado Villa.



El secretario general de los populares ha explicado que "obviamente no son nuestros presupuestos, lo serán los que aprobaremos en diciembre, que reflejarán nuestro proyecto político. Son unos presupuestos puramente técnicos para finalizar el año, necesarios para seguir cumpliendo con las funciones de la administración local hasta que en enero entren en vigor las cuentas de 2020".



En su intervención, José Villa ha añadido que "aquí hay un cambio palpable de hacer las cosas, más allá de las palabras. Vamos a dejar atrás la legislatura de las excusas. En un mes hemos sido capaces de traer a Pleno el presupuesto municipal que debía haber venido hace meses. La última promesa del anterior alcalde fue traerlo en el mes de marzo pasado, pero no se cumplió. La ley obliga a que estén en vigor a principios de año. Incomprensiblemente hubo tiempo para todo tipo de campañas, menos para traer a Pleno el presupuesto, que es la herramienta fundamental y básica del Ayuntamiento y la vía para poner soluciones a los problemas de los vecinos.



Presupuesto agotado en junio y deudas acumuladas

José Villa ha ofrecido algunos datos que desmontan el falso discurso del PSOE de reducción de deuda y de políticas sociales, más bien destinando partidas a 'pan y circo'.



Así, el secretario general del PP ha explicado que sólo queda un 11% del presupuesto para cubrir los gastos corrientes en el segundo semestre del año.

"En el mes seis del año, Educación gastó el 100% de su presupuesto anual, Cultura y Patrimonio el 82%, Servicios Sociales el 86.6%, Deportes el 92%, Festejos el 120%, Juventud el 85% y Urbanismo y Obras el 82%. Este es el gasto comprometido por áreas antes de las elecciones", ha detallado Villa.



Asimismo, ha explicado que la deuda a corto plazo (proveedores, empresas, autónomos...) asciende a 5.820.000 euros y que el dinero en caja actual es de 700.000 euros.



En estos cuatro años se ha generado una deuda con el servicio de limpieza, recogida de basura y jardines de 1.400.000 euros; una deuda con el servicio de limpieza de los edificios públicos como colegios de 585.000 euros y se han gastado un 119% del presupuesto de Festejos mientras se adeudan 600.000 euros de servicios sociales, según ha informado Villa.





Fin a cuatro años estériles

Villa ha manifestado que "nos gustaría que todos los concejales de la Corporación quisieran mirar hacia adelante por el interés general de la sociedad caravaqueña. Tendemos la mano otra vez a todos los grupos políticos, pero con una premisa: contamos con todos los que queremos que a Caravaca le vaya bien y no con los que solo les importa que a su partido le vaya bien. Lo dijimos en el primer Pleno y volvemos a ofrecerlo en el segundo, esta es la casa de todos y el que se excluya de la gestión política será porque no ve más allá de sus siglas y porque no acepta el entendimiento y el diálogo que la sociedad caravaqueña ha reclamado. Nuevas políticas para nuevos tiempo, basadas en el compromiso común y en las ideas y en afrontar los problemas".



José Villa ha enfatizado que "el PSOE ha estado los últimos cuatro años más pendiente de la oposición, que de cumplir con sus deberes y obligaciones como gestores municipales y esto es hoy una realidad palpable en el pueblo. Hay que poner fin a cuatro años estériles".