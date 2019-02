"Siento haber publicado una basura de fotos"

Un jornalero de Torre Pacheco acusado de colgar contenido yihadista en Facebook ha pedido hoy perdón por haber publicado "una basura de fotos" del Dáesh, lo que ha achacado a un comportamiento "inmaduro" suyo porque no sabía que estaba prohibido hacerlo, con lo que se siente, ha dicho, "víctima" y "engañado".

La Fiscalía pide 7 años de cárcel para Khalid Erraziki, residente en Torre Pacheco y que trabajaba en el campo cuando fue detenido, por haber publicado vídeos y fotos yihadistas y haber captado al menos a dos personas para que se integraran en el Dáesh.

En concreto, el fiscal afirma que intentó convencer a un hombre brasileño de incorporarse al Dáesh, así como a una joven marroquí, cosa que hoy ha negado ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Nacional.

Al primero ha reconocido que lo conocía del gimnasio, pero ha afirmado que no pudo captarlo porque el brasileño no hablaba bien español y porque él, ha insistido, no es yihadista y ni siquiera "buen musulmán".

De la mujer ha dicho que estaba enamorado de ella: "No tengo buena experiencia en el amor, no tengo suerte", ha afirmado para añadir que con ella hablaba de todo, pero no le intentó convencer de integrarse. "Podríamos a lo mejor hablar de las noticias".

"Ni soy salafista, ni soy sufí, ni soy nada. Soy musulmán y sé lo básico del Islam. Prometo de verdad que nunca volveré a hablar de política, ni a usar redes y Facebook, sólo me voy a dedicar a mi mujer y mi trabajo", ha dicho acto seguido.

Y ha asegurado que no sabía que "estaba prohibido" publicar ese contenido y que lo hacía porque "lo veía en la tele y en todos los medios de comunicación". "Soy víctima de estas cosas, he sido engañado", se ha lamentado.

Entre sus contactos en Facebook había implicados o condenados por terrorismo yihadista, como la chilena Francis Carolina, joven convertida al Islam que fue detenida en Barcelona por integrar una red de captación y envío de mujeres a Siria e Irak, o Ayoub Aghbalou, detenido en Marruecos por integrar una célula del Dáesh.

Al respecto, ha dicho que no los conocía personalmente. "Tengo muchos amigos en el Facebook que ni conozco", se ha defendido para añadir que no sabía que eran del Dáesh. "En su pagina no lo pone ni me lo ha dicho. No se si es policía, o del Dáesh, o mala persona o bueno", ha resumido respecto a Aghbalou.

El acusado usaba tres perfiles de Facebook -llamados Khalid Erraziqi, sin amor a la vida y no hay Dios excepto Alá- para publicar el contenido yihadista.

"La experiencia nos dice que quien publica todo esos en sus perfiles no es para información. Desde el momento en que lo incluyes en tu perfil el objetivo el claro: que personas de tu entorno pueda tener acceso, le está dando publicidad", ha declarado un policía en el juicio en calidad de testigo y perito.

Otro agente que tomó declaración al brasileño ha recordado cómo le contó que "en el gimnasio le intentó convencer de que se alistara en el grupo terrorista" enseñándole "fotos y vídeos de gente vestida de negro con chalecos explosivos".

"Le dijo -ha continuado- que eran los buenos a pesar de que todo el mundo le decía que eran los malos, y le invitó a viajar a Siria a viajar y que así obtendría dinero".

El juicio proseguirá mañana, cuando está previsto que la Fiscalía y la defensa presenten sus coclusiones y quede visto para sentencia.