La patronal exige que se cree "ya" la entidad que gestionará el nuevo recinto ferial

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lorca y Comarca (Ceclor), Antonio García, considera que la Institución Ferial de Lorca (Ifelor), «debería estar ya constituida». Se trata de la entidad que gestionará el nuevo Centro de Ferias y Congresos de Santa Quiteria, donde se desarrollan los más importantes eventos feriales que se celebran en la ciudad a lo largo del año, como son, entre otros, los de la Feria Ganadera, Industrial y Agroalimentaria (Sepor), la Feria Regional de Artesanía o la Feria del Caballo de Pura Raza Española. Según el presidente de la patronal lorquina, Ifelor, de la que se han producido pocos avances, hasta el momento, «debería regirse por tres pilares fundamentales como son la autosuficiencia financiera, profesionalidad en la gestión e independencia política». García entiende que al frente de la institución «debe haber un profesional que sepa lo que lleva entre manos y traiga nuevas ferias a la ciudad».

Por otra parte, y según el presidente de la patronal lorquina, «se empieza a apreciar un repunte en cuanto a la construcción de viviendas se refiere dentro del sector privado después de años difíciles». En este sentido asegura que «en Lorca empiezan a colocarse grúas, lo que supone un indicador de que el sector empieza a reactivarse por distintos puntos de la ciudad aunque no ocurre lo mismo en el casco histórico».

García destaca que «el sector se está reactivando y hay varias promociones en marcha y pisos a la venta en solares del centro de la ciudad,algo que hace dos o tres años que no ocurría, aunque no pasa lo mismo con el casco histórico». En estos momentos, no obstante, considera que «en Lorca hay viviendas suficientes», aunque relaciona las promociones con la demanda y añade que «esto empieza a funcionar porque si se mueve la construcción, se mueve también el resto del ciclo de la economía».

Con respecto al alquiler de viviendas ha dicho que «en Lorca, donde hay muchas viviendas en ese régimen, funciona bien», señalando además que «la agricultura y la ganadería demandan muchas viviendas de este tipo».