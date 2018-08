El Ayuntamiento de Mazarrón dará un sobresueldo a los policías que multen a los manteros

La concejala de Policía Local de Mazarrón, Isabel María López, explicó que el equipo de Gobierno ha decidido premiar con «un incentivo» a los municipales que destaquen por su productividad a la hora de abordar el problema del top manta en el Puerto.

La situación de los policías locales de Mazarrón (que, desde 2016, vienen insistiendo en que el Ayuntamiento les debe dinero) ha llegado a un punto en el que «prácticamente, no atendemos más que lo urgente», admitía el mes pasado a este diario Cristóbal García, funcionario de la Policía Local en la localidad y delegado sindical por el CSI-F.

López indicó que hay «bastantes» manteros en el Puerto, y recordó que, precisamente por eso, la Junta de Gobierno municipal decidía, a finales de julio, poner en marcha lo que se llamó un «plan urgente de actuación contra la venta ambulante ilegal». Vecinos y turistas tienen claro, visto el estado el paseo del Puerto, que el citado plan no funciona.

La edil señaló que, con el fin de motivar a los municipales, se ha propuesto el tema de que, los que más se impliquen para intentar minimizar el problema de la venta ambulante puedan ganarse un sobresueldo. A la idea le falta pasar un trámite: el del departamento de Intervención del Ayuntamiento. López apuntó que el objetivo es que esto empiece a funcionar cuanto antes. De hecho, el Consistorio ha liberado una partida de 18.000 euros para ir dando dinero tanto a los agentes como al jefe de la Policía.

La idea es dar 150 euros «al agente que levante en su turno tres actas» contra los manteros, y 300 euros al que levante cinco, detalla la concejala.

López quiso dejar claro que este incentivo, que se dará «en función de la efectividad», no significa que los municipales no se esfuercen en su trabajo. Admite «la escasez de policías que tenemos». Hay 54 en plantilla, pero, entre vacaciones y bajas, habrá unos 24 trabajando. Aunque, como hay turnos, se da la circunstancia de que a veces hay en la calle una sola patrulla.

Desde que la Policía admitió que no daba más de sí y que atender llamadas relacionadas con el top manta no era precisamente su prioridad, los puestos de venta ambulante parecen haberse multiplicado en el Puerto, según vecinos y turistas, que creen que se debe a la «sensación, más bien seguridad, de que no les va a pasar nada». Ya venden hasta juguetes.