IU y Podemos en Cieza no se entienden

La nueva secretaria general de Podemos en Cieza, Piedad Abellán, ha lanzado un órdago a IU de Cieza para que ambos partidos confluyan en una sola marca, Unidos Podemos, a las elecciones municipales que se celebrarán en poco más de 11 meses. En la misiva, que Abellán hizo pública en una rueda de prensa que ofreció hace unos días junto a su antecesora, María Saorín, y los dos ediles de Podemos en Cieza, Miguel Gual y Pilar Martínez, la nueva secretaria general dijo que Podemos Cieza está dispuesto a respetar el pacto estatal con Izquierda Unida.

Al respecto, espetó que «la pelota está en el tejado de IU de Cieza», y puntualizó que en el futuro, su partido trabajará «para conformar alternativas de unidad popular, pero nunca a cualquier precio y siempre sobre la base de programas serios y comprometidos con nuestros valores: el feminismo, la defensa del medioambiente, la protección de los desfavorecidos y la defensa de los público».

Pero la situación, al menos en Cieza, es más complicada de lo que parece, puesto que, aunque Podemos e IU gobiernan en la localidad junto al PSOE, lo cierto es que ambos partidos, durante estos tres años, han trabajado cada uno por su lado y no han emprendido ningún proyecto conjunto en aquellos aspectos en los que los dos dicen sentirse más identificados. De hecho, fuentes informativas provenientes de IU de Cieza recuerdan que la localidad de la Vega Alta fue uno de los tres municipios de la Región – junto a Lorca y Alcantarilla- que votó en contra del acuerdo marco de confluencias para las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo año 2019.

Las mismas fuentes insisten en que «nadie se ha dirigido desde Podemos a IU para nada. Nosotros no hablamos a otros partidos a través de los medios y si alguien quiere dialogar, que lo pida por los cauces reglamentarios y dirigiéndose al coordinador general del partido en Cieza, pero no a través de una rueda de prensa», destacan desde IU. No obstante, los eco-socialistas anuncian que, a partir de octubre, «se definirán las estrategias a seguir de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo».

Piedad Abellán, que resultó elegida con más del 80 por ciento de los votos, señaló que «se va a definir y robustecer la estructura interna del partido en Cieza, además de delimitar la política de alianzas con otras fuerzas políticas, ya que, aunque es delicado, es imprescindible en el momento actual donde el bipartidismo es cosa del pasado y la fragmentación política va a ser la norma, al menos durante los próximos años».