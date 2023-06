Como bien nos dicen en DS, el lujo no sólo se encuentra en el producto, sino en la manera de disfrutarlo, y qué mejor que ir a París, asistir a una sofisticada muestra de arte a los pies de la Torre Eiffel, desayunar en el famoso hotel Saint James de la mano del prestigioso chef y embajador de DS Julien Dumas -estrella Michelín-, visitar el Centro de Diseño DS y acabar almorzando en el exclusivo Club de Polo de la ciudad de la luz… Lo cierto es que los desplazamientos de una a otra actividad los hicimos al volante de los DS7 y DS4 Esprit De Voyage que no solo no desentonaban en ambientes tan sofisticados, sino que se adaptaban a ellos como un guante. La suavidad de su manejo, el silencio de marcha y su abrumador equipamiento, hacían de estas “transiciones” una continuidad de ese lujoso “savoir-faire” del que presumen los franceses.

Centrándonos en el producto, que estará a la venta durante todo 2023 -en realidad desde el pasado marzo se admitían pedidos-, diremos que ambos modelos fueron desarrollados a partir del nivel de equipamiento Rivoli, potenciándolo y ofreciendo una ventaja dedicada al cliente que varía entre el 14 y 23 %, según el modelo, confirmando la estrategia de la marca: ofrecer una experiencia premium a través de versiones cada vez más equipadas y llenas de innovaciones tecnológicas, en términos de asistencia a la conducción, infoentretenimiento, confort y elegancia a bordo. Así, el interior del DS4 Esprit De Voyage se muestra muy luminoso, con un exclusivo tono brillante, con el habitáculo y los asientos de cuero flor en un gris muy caro en armonía con uno algo más oscuro en los laterales y en la tapicería de cuero nappa del salpicadero que, a su derecha luce el grabado Esprit De Voyage -un mapa de Europa con radios centrados en París-. En los umbrales de las puertas también se lee Esprit De Voyage. En el exterior, las carcasas de los retrovisores repiten el diseño grabado con láser y abundan los cromados, en contraste con los acabados en negro brillante que rodean los faros DS Matrix Led Visión. Los seis colores exteriores disponibles se pueden combinar con un techo negro perlado, mientras que las nuevas llantas de 19 pulgadas, de corte diamantado y con lacado mate combinando dos tonos de gris. El equipamiento se enriquece con apertura y arranque por proximidad de la llave, sensores de aparcamiento con cámara de marcha atrás, Head Up Display, asientos de reglaje eléctrico con los delanteros calefactados, ventilados y con masaje, volante calefactado, portón trasero eléctrico, pedales de aluminio y cristales laterales laminados acústicos. A nivel mecánico este singular DS4 puede optar por el híbrido enchufable E-Tense de 225 CV, así como los motores gasolina PureTech 130 automático y el diésel BlueHDi también de 130 CV y cambio automático. Los precios arrancan en unos muy razonables 44.550 euros habida cuenta de su nivel de equipamiento, pasando por los 45.800 euros del diésel y llegando a los 53.500 euros del híbrido enchufable. El DS7 Esprit De Voyage -el arte de viajar francés según la marca- recibe idéntico tratamiento en tapizados, colores, recubrimientos, equipamientos, etc. que el DS4 y se ofrece en versiones híbridas enchufables E-Tense 225 CV y E-Tense 4x4 300 CV con precios de 58.500 euros para el primero y 63.500 euros para el segundo. Como conclusión diremos que ambos son muy DS, muy enfocados a la exclusividad y a la fuerte personalidad de su sofisticado diseño, como en la moda, una colección cápsula con la que potenciar los puntos fuertes de la firma.