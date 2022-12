¡Maxitrail 100 % eléctrica!

Sin lugar a dudas y pese a la llegada de nuevas candidatas al que será el futuro inmediato de las motos –eléctrico-, Zero se está erigiendo como el fabricante más importante del sector. Tras sus aclamadas SR, SR/F y SR/S, la marca norteamericana presenta su nuevo “buque insignia”, una maxitrail que, bajo el nombre DSR/X, incorpora la máxima tecnología disponible en Zero Motorcycles y estrena los últimos avances en materia de seguridad, prestaciones y eficiencia. Zero se suma así a la tendencia más en boga del momento, las grandes trail aventureras –BMW R1250 GS, Honda Africa Twin, etc.-, siempre desde su exclusiva condición 100 % eléctrica.

El diseño de la nueva Zero DSR/X es imponente. Su chasis multitubular –al estilo Ducati o KTM- tiene el conjunto motor/batería como elemento portante y se coloca más arriba para conseguir mayor distancia al suelo. Las suspensiones, firmadas por Showa, con horquilla invertida y monoamortiguador trasero, son completamente regulables y confieren 190 mm. de recorrido en ambos trenes, mientras que los frenos se confían a un doble disco delantero de 320 mm. de diámetro con pinzas radiales de 4 pistones y un disco trasero flotante de 265 mm con pinza de 2 pistones, firmados por J-Juan –firma española recientemente adquirida por Brembo-. Calidad por los cuatro costados para mover y detener los 247 kg que pesa el conjunto.

La DSR/X incorpora el último motor de Zero, el Z-Force 75-10X que proporciona 100 CV de potencia y un brutal par motor de 225 Nm instantáneos, capaz de impulsar el conjunto hasta los 180 km/h –voluntariamente limitados- con una aceleración impresionante. La batería, de 17,3 kWh –ampliable a 21 kWh con el opcional Power Tank- ofrece una autonomía de hasta 290 km en ciudad, con una media combinada de 216 km -172 a 89 km/h y 137 a 113 km/h en autopista, en este último caso el combinado se queda en 185 km-. Con un cargador incorporado de 6,6 kW, las recargas van de las 2 horas al 95 % (2,7 horas al 110 %), reduciéndose a 1 hora (95 %) si incorporamos el opcional Rapid Charger (1,6 horas al 110 %).

Capítulo aparte merece la electrónica de la DSR/X, la responsable de que esta moto funcione tan bien en toda circunstancia, ya sea en la ciudad, en carretera, autopista o en off-road –ojo a su rueda delantera de 19 pulgadas-; pesa lo mismo que sus principales competidoras de combustión y frente a su inferioridad en autonomía presenta mucho más par motor y una aceleraciones inmediatas –o te agarras fuerte, o las primeras veces, además de cortarte la respiración, se te escapa de las manos-. A nivel de manejabilidad, suspensiones o frenos, funciona tan bien como la mejor. Pero como decíamos, su secreto es la electrónica, cuenta con cinco modos de conducción preestablecidos: Eco, Rain, Standard, Sport y Canyon que varían gradualmente desde el empuje a la retención –dispone de regeneración de energía, reduciendo el consumo-, la intervención del control de tracción y la activación del ABS, además, podemos configurar desde la app de Zero hasta 10 modos de conducción adicionales a nuestro gusto, a los que puedes o no añadir la tracción off-road. Esta es la primera Zero que incorpora un sistema de frenada combinada, gestionada por el control de estabilidad Bosch de última generación que obra maravillas sobre cualquier superficie y que incluso detiene la DSR/X si apretamos a fondo la maneta en una pendiente pronunciada, hasta que abramos el gas (¡). Todo ello de un modo fácil, sencillo e intuitivo, desde los mandos del manillar y visible a través de la pantalla del cuadro de instrumentos.

Como no podía ser de otra manera, además de su imponente aspecto y unos acabados y tacto de primer nivel, la Zero DSR/X cuenta con un completísimo equipamiento –parabrisas regulable, transmisión por correa de carbono –más ancha y reforzada-, guanteras, navegador, etc- de serie y un amplio catálogo de accesorios específicos –pantalla más grande, cubrecarter, baúl, alforjas, etc.-.

La Zero DSR/X ya está a la venta en Motos Marín, concesionario oficial Zero para la Región de Murcia, con un precio final de 26.995 euros puede parecer alto, pero yo que ustedes solicitaría una prueba antes de juzgarlo –en Motos Marín disponen de unidades para ello- y, además, dispone de una financiación muy competitiva. Baste con decirles que no me importaría tener una en mi propio garaje.