Desde su llegada a la dirección del grupo Renault en España en enero de 2021, Sebastian Guigues ha intentado reconducir el rumbo de la marca del rombo y consolidar la propuesta de Alpine. La irrupción de nuevos modelos como el Arkana le ha dado una nueva dimensión a la marca y ahora, con el incio de la electrificación total con el Megane E-Tech y el estreno del Austral (100% made in Spain), confía en recuperar el liderazgo en el segmento C, estratégico para la compañía. Nos encontramos con Sebastian Guigues en el circuito Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México y hablamos sobre el presente de la marca y el futuro.

Los últimos meses han sido clave para Renault en España, primero con el nuevo Megane E-Tech y ahora con el Austral. ¿Qué significa la llegada de éste último?

Es el primer coche del cuarto plan industrial que presentamos el año pasado, fabricado en Palencia, con cajas de cambio fabricadas en Sevilla, con motores fabricados en Valladolid y baterías para las versiones híbridas ensambladas también en Valladolid. A nivel comercial significa la reconquista del segmento C, el más grande de España, donde Renault estaba muy debilitada últimamente, aunque históricamente siempre habíamos sido muy buenos en este segmento, léase la familia Megane, los Scenic... Empezamos la remontada con Arkana y la idea es rematar la faena con el Austral y con el Megane E-Tech para la parte 100% eléctrica.

¿Se ven capaces de retomar el liderazgo del segmento?

Sí. Con Arkana y Austral Renault tiene que ser capaz de liderar el segmento C-SUV. Nos ponemos a nosotros mismos la presión. El Austral es un coche muy completo con una gama sencilla pero que pensamos que es la adecuada ahora mismo, con motores híbridos puros y micro híbridos. Con la versión E-Tech de híbrido auto recargable somos el único vehículo del segmento C de ese tamaño que no paga impuesto ya que tiene menos de 120 gramos (está en 105) y ofrece unos consumos de modelos más pequeños.

¿Necesitan un híbrido enchufable? ¿Lo tendrán?

Nuestra opinión es que no. De momento, en España, con estos dos motores cubrimos la mayoría de las necesidades de los clientes. No obstante, la plataforma permite un híbrido enchufable y si los clientes lo demandan nos lo podríamos plantear.

El sistema de agencia puede ser la solución para el futuro, pero nosotros creemos que el modelo actual no está agotado Sebastian Guigues - Director de Renault

¿Este Austral es solo el primero de su plataforma que se hará en España, verdad?

Sí. Habrá una versión de 7 plazas -que no se llamará Austral y que reemplazará el Espace (nota de Neomotor)- que será otro tipo de coche, otra silueta, pero con la misma plataforma y se fabricará también en Palencia. Llegará en verano del próximo año 2023. La tercera carrocería está confirmada para 2024 y creo que será el Renault más bonito. No necesariamente más bajo que un Arkana, tampoco será una berlina pura, pero sí más grande... y a lo mejor éste sí tiene un híbrido enchufable, porque la plataforma lo permite.

¿Está siendo difícil la electrificación en España? ?Cómo les va con el Megane E-Tech?

Miremos el mercado francés. Allí es el coche eléctrico más vendido con 400.000 unidades. Ha entrado con mucha fuerza. En España, sin embargo, tenemos unos volúmenes más bajos, con unos 100 pedidos mensuales, que para ser un modelo 100% eléctrico y en España no está nada mal. Es un coche que gusta cuando se prueba, pero somos conscientes de que tiene muchos frenos como dónde lo cargamos, etcétera. Para paliar esas barreras hemos sacado el Full Electric Plan, dentro de una cuota de compra financiada de 450 euros por la que incluimos un cargador, la instalación en casa, una tarjeta para cargar en los principales (pocos) puntos del país y una asistencia en carretera de 8 años por si te quedas sin batería. Nos daba la impresión que si queríamos ayudar al cliente a sobrepasar los frenos de comprar un coche eléctrico, esto nos podía ayudar. No obstante sabemos que es un mercado reducido. Aunque vendemos muchos ZOE de segunda mano. Empieza a haber apetito de coche eléctrico asequible y de ciudad.

¿Y lo tendrán con Renault?

Pues sí. Pensar en un Renault eléctrico y asequible es algo que hacemos. En el grupo tenemos al rey de este concepto, el Dacia Spring, y en Renault estamos trabajando en ello con un modelo que puede ser parecido al concepto del Renault 5, que tenga una variante SUV en el segmento B como podría ser un modelo basddo en el prototipo del Renault 4 (4Ever) presentado en París. Renault tendrá dos gamas de coches, una 100% eléctrica y otra con modelos 100% híbridos.

Pero sigue el debate ¿Electrificación total ya, o hibridación?

Estamos viendo una transición clara hacia los coches electrificados y en Renault España estamos orgullosos de ser el estandarte de esto. España es el país estratégico para Renault en este tema. Y a corto plazo queremos serlo con los coches eléctricos. España raras veces es pionero en algo, pero cuando adopta una tecnología de hábito lo hace muy rápidamente y con fuerza. El móvil no se inventó en España y hoy en día es uno de los países con más 4 y 5 G por habitante. Yo sé que tarde o temprano llegará. No sé cuándo, pero mientras, el híbrido auto recargable o enchufable son la solución ideal.

Muchas marcas están migrando al modelo de agencia, pero ustedes no. ¿Qué piensa de ello?

El contrato de agencia es probable que sea la solución de futuro para todos los fabricantes, aunque cada empresa debe elegir cuándo, cómo y porque quiere dar el paso. En Renault tenemos una relación sana con la red y pensamos que el modelo actual no está agotado. No veo la razón que me haga querer ser pionero en el contrato de agencia, porque le veo muchísimos más inconvenientes que ventajas. Otra cosa es que me digas que soy una marca nueva, o que tengo rentabilidad de Premium y lo voy a probar, o que soy una marca con una relación muy deteriorada con la red y quiero cambiar algo,. No obstante, a pesar de eso creo que (es una opinión personal), en los tres casos la razón por la que implementan una red de agencia es equivocada. El remedio no cuadra con la enfermedad. En Renault no tenemos plazos marcados y confiamos en nuestra red.

Hablemos de Alpine, ¿cuál será la evolución de la marca?

El modelo actual lo seguiremos trabajando con series especiales, que es algo que gusta mucho a los clientes. Tiene un precio alto pero el cliente lo aprecia por lo que representa el coche. Una de las primeras series especiales de 100 unidades que sacamos a la venta en internet, la J. Redelé, se reservaron en tan solo seis segundos. De cara al futuro sacaremos tres modelos eléctricos en tres años. El primero será como un Renault 5 pero con estilo Alpine, con baterías de más prestaciones y con otra imagen. Baterías con mayor autonomía y más ligeras. Y su rendimiento será espectacular.