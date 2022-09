Sin duda es uno de los coches del momento. El Renault Arkana, en poco más de un año de vida comercial, no ha parado de cosechar adeptos y está siendo un verdadero éxito para la marca -valga como ejemplo las más de 2.000 reservas en firme unas semanas antes de que llegara a los concesionarios-.

El primer integrante de la ‘era Renaulution’ no ha inventado nada nuevo, puesto que la silueta de ‘SUV’ coupé ya está más que vista en otras marcas, pero su mérito radica en una relación precio/producto que acerca este concepto tan atractivo y dinámico a un público más generalista.

Hemos pasado todo el verano con él, poniéndolo a prueba en todo tipo de situaciones y firmes, desde las playas más recónditas de nuestra geografía, hasta alguna que otra montaña, sin descartar desplazamientos largos y, cómo no, también en ciudad, así que ya podemos ofrecerles una idea de cómo se comporta en un uso cotidiano y de vacaciones.

Por cierto que en Renault Herrero y López Marcos Automoción estarán encantados de atenderles para que conozcan más pormenores del nuevo acierto de la firma del rombo.

POLIVALENCIA AL PODER

Para empezar, el Arkana no es un coche pequeño. Con 4,57 metros de largo ofrece buena habitabilidad incluso en las plazas traseras -no tiene tantos problemas como otros vehículos para alojar a tres ocupantes y la caída del techo hacia la zaga no resta demasiado en la cota de altura-, rematado con un maletero grande, de entre 480 a 513 litros dependiendo de la versión.

El nuevo acierto de Renault es un ‘SUV’ coupé de atractivas líneas, gran capacidad interior y tres motorizaciones eficientes

Nos ha gustado asimismo el puesto de conducción, que tiene disponibles según acabado, pantallas de hasta 10,2 pulgadas para el tablero de instrumentos y 9,3 pulgadas para el sistema multimedia y de navegación, esta última en posición vertical. No solo a nosotros nos ha convencido el manejo intuitivo de dicho sistema de infoentretenimiento, también nuestros ocasionales acompañantes han destacado la sencillez y completas funciones del EASY CONNECT -al ir conectado a internet, las posibilidades e información a tiempo real son prácticamente ilimitadas-. Al través del sistema EASY LINK, con conexión permanente, podemos acceder a distancia al coche con la aplicación MY Renault.

Buenos materiales -de lo mejor que hemos visto en la marca- y un diseño muy cuidado rubrican un habitáculo que invita a hacer kilómetros sin esfuerzo.

EFICIENCIA QUE SE COMPRUEBA

El Renault Arkana está disponible con variaciones de hibridación ligera Mild Hybrid TCe de 140 y 160 CV, junto a la versión que nos ocupa, la híbrida no enchufable E-Tech de 145 CV, francamente recomendable y que no encarece demasiado el precio final. Esta propuesta mecánica consiste en un propulsor de gasolina de 1,6 litros y 91 CV con dos eléctricos -uno que puede mover por sí solo el vehículo y otro que actúa de generador-, para formar los anunciados 145 CV, dirigidos a las ruedas delanteras a través de un cambio automático muy avanzado. Acumula energía en una batería de 230 V con 1,2 kWh de capacidad y es posible realizar hasta el 80 % del tiempo en ciudad en modo totalmente eléctrico a poco que conduzcamos con tacto -y el acumulador tenga carga-, disfrutando así de una conducción silenciosa con las reacciones al acelerador instantáneas de los motores eléctricos.

Su configuración mecánica utiliza hasta 150 patentes desarrolladas por la firma francesa para coches de F1

Al margen de su suavidad en ciudad, debemos decir que en carretera es una delicia. Su potencia es más que suficiente para movernos con soltura y además acelera bien gracias al apoyo eléctrico, que proviene de una energía que logramos recuperar en retenciones o bien a través de la carga de la parte térmica. Y lo mejor: la combinación híbrida juega a nuestro favor conteniendo el gasto, pues, si bien homologa 4,8 litros por cada 100 kilómetros, en un uso real y sin preocuparnos mucho por el ahorro, hemos obtenido medias de 6 litros, algo a destacar en un ‘SUV’ de este porte, con tanto equipamiento, y que supera un poco la tonelada y media.

La polivalencia de su carrocería se ve completada por un planteamiento que permite excursiones fuera del asfalto, gracias a su altura libre al suelo de 20 centímetros y unos neumáticos que, aun montados en una llanta de 18 pulgadas, conservan un cierto perfil para salvar desniveles. Todo esto teniendo en cuenta que no monta tracción total.

COMPLETOS ACABADOS

Podemos adquirir el Renault Arkana E-Tech con los niveles Equilibre, Techno, E-Tech Engineered y R.S. Line Fast Track. El primero de ellos incluye elementos como llantas de 17 pulgadas, cuadro de instrumentos analógico y digital, frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas o sistema EASY LINK conectado con pantalla de 7 pulgadas, entre otros. El siguiente escalón Techno suma llantas de 18 pulgadas bitono, cuadro de instrumentos con pantalla de 10,2 pulgadas más otra vertical de 9,3 para el sistema multimedia y cargador para teléfonos inteligentes por inducción, por citar algunos.

El conjunto híbrido homologa una media de 4,8 litros por cada 100 km, una cifra a la que nos podemos acercar sin mucha dificultad

Pasamos a la versión E-Tech Engineered, que añade llantas específicas de 18 pulgadas, tapicería mixta alcántara y cuero, conectividad Apple CarPlay y palanca para el cambio e-shifter -tiene el guiado electrónico en lugar de la habitual timonería mecánica, además permite seleccionar una posición en la que se recupera más energía a costa de una mayor retención al decelerar-. Terminamos con el tope de gama R.S. Line Fast Track, que era la unidad que hemos podido disfrutar, muy vistosa por los aditamentos estéticos del interior y exterior del paquete R.S. Line que recuerdan a los de los Renault más prestacionales. Destacan el asistente a la conducción semiautónoma -una gozada en autovías- y también los dispositivos de seguridad y asistencia actualizados del constructor francés: programador de velocidad inteligente, sistema que reconoce obstáculos en la vía, asistente de mantenimiento de carril activo o el chivato de tráfico trasero.

Para terminar nuestro análisis, señalar que no es un vehículo costoso teniendo en cuenta todo lo que nos ofrece y su avanzada carga tecnológica. La gama del Arkana híbrido empieza en los 28.900 euros de la versión Equilibre y acaba en los 35.360 euros del completo R.S. Line Fast Track. Ya saben, en Renault Herrero y López Marcos Automoción les está esperando, allí sabrán por qué es el coche de moda y saldrán tan convencidos como nosotros.

