Como tantas veces ha sucedido en la industria moderna, a menudo un constructor occidental con demostrada experiencia, tradición, capacidad tecnológica, etc. diseña y desarrolla un producto pero tropieza con el escollo de que bien por sus elevados costes de producción o por su limitada capacidad productiva, se ve obligado a recurrir al gigante chino para culminar su proyecto. Sucedió con los iPhone de Apple y con tantos otros productos, como las BMW de cilindrada media. La marca alemana quería una familia -primero de 300 c.c. para crecer después- de modelos con los que competir en segmento medio y por aquel entonces nuevo carnet A2. Tras muchas deliberaciones, en 2005 encontró en Loncin, un gigante chino nacido en 1993 y que en la actualidad produce más de tres millones de motocicletas cada año, el fabricante capaz de ensamblar sus modelos con la calidad y nivel de acabados exigidos. Loncin no sólo fabrica motores y motocicletas para sí misma o BMW, sino para varios constructores asiáticos, americanos, europeos etc. y, ya en 2018 lanza su propia marca de lujo: VOGE.

Lejos de detenerse aquí, en 2019 firma un acuerdo de cooperación estratégica a largo plazo con uno de los fabricantes más prestigiosos del mundo MV Agusta. El desembarco de Voge en el viejo continente y en nuestro país se saldó, desde el primer minuto, con un éxito notable gracias a una gama bien estructurada y, como corresponde a una marca premium a un nivel de calidad, diseño, acabados, etc. de primer nivel, acompañado de una relación precio/producto de lo más competitivo. Ahora, que la marca está perfectamente asentada en nuestro mercado, con una gama de 13 modelos repartidos entre trail, naked y clásicas, a las que se añaden un sofisticado scooter y una 100% eléctrica; con cilindradas que van de los 300 a los 650 c.c. -también 125 si incluimos la equivalencia de su modelo eléctrico-, Voge se asocia a Motos Marín para su definitivo impulso en la Región de Murcia. Así, la popularidad de Motos Marín, perfectamente reconocida por ser concesionario oficial de Suzuki en Murcia y también distribuidor de marcas como Zero, UM o Setter, se verá reforzada con la llegada en los próximos días de toda la gama Voge a sus escaparates. Como nos adelantaba su gerente, Paco Marín: “Voge es una marca que se adapta muy bien tanto a nuestra filosofía, como a la del cliente murciano. Tecnología punta, calidad, diseño y un precio siempre entre los más competitivos de cada categoría, apoyado en generosas garantías. Nuestro excelente servicio técnico y la posibilidad de probarlas antes de comprarlas, situarán a Voge en el lugar que le corresponde en nuestro mercado.” En próximas semanas iremos analizando las diferentes gamas de producto de Voge.