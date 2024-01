El anuncio por sorpresa, a principios de año, de Charles Michel de que abandonaría anticipadamente la presidencia del Consejo Europeo para concurrir a las elecciones europeas que se celebrarán entre el 6 y 9 de junio como cabeza de lista del partido liberal francófono desató una riada de críticas ante la posibilidad de que el húngaro Viktor Orbán, cuyo país ocupará la presidencia semestral de la UE a partir de julio, asumiera las riendas de la agenda europea durante el segundo semestre del año sin ningún tipo de contrapeso. Este viernes, de forma igual de inesperada, Michel ha anunciado que no participará en los comicios europeos y que seguirá al frente del Consejo Europeo hasta el final de su mandato.

“No quiero que las polémicas nos distraigan de lo esencial y perjudiquen a la institución que presido y, por tanto, al proyecto europeo", ha anunciado a la agencia pública de noticias Belga. Michel admite que subestimó la “magnitud” y la “radicalidad de ciertas reacciones negativas” por lo que, tan solo 20 días después de lanzar su candidatura, ha optado por retirarla.

“Observo que los ataques hirientes tienen cada vez más prioridad sobre los argumentos fácticos y objetivos. En mi opinión, esto afecta a la evolución de la vida democrática. A nivel personal, esto me lleva a cuestionar el significado y el impacto que representan, no sólo para mí, sino también para mis allegados, un compromiso electoral al que he dedicado mi vida desde hace treinta años”, añade el antiguo primer ministro belga y hasta hoy cabeza de lista del Movimiento Reformador, el partido liberal al que también pertenece el comisario de Justicia, Didier Reynders.

Hasta el 30 de noviembre

Fueron muchas las voces que, tras el anuncio de Michel del pasado 8 de enero, cuestionaron su decisión -su mandato expira el 30 de noviembre de 2024- acusándole de poner su interés personal por delante del europeo ante el riesgo de que una figura como Orban, que lleva años desafiando y bloqueando decisiones europeas de todo tipo, desde presupuestarias hasta de política migratoria, se hiciera con las riendas de la UE si el próximo 1 de julio los Veintisiete no habían conseguido elegir un sustituto de Michel al frente del Consejo Europeo. Se trata de un cargo que en ocasiones anteriores se ha elegido junto con el resto de los altos cargos de la cúpula europea.

De haber sido elegido, Michel tendría que haber asumido su escaño a mediados de julio. “Mi elección provocó una viva controversia en los medios de comunicación. Había anticipado algunas de ellas, dado el aspecto sin precedentes - audaz, dirían algunos- de mi enfoque. Pero subestimé la escala y la radicalidad de ciertas reacciones negativas, no dentro del Consejo Europeo sino fuera de él, ante la perspectiva de verme participar en la campaña europea”, ha alegado este viernes. A partir de ahora se compromete a dedicar sus "esfuerzos" a sus responsabilidades "actuales" y con "firme determinación hasta que lleguen a su fin". Es decir, hasta el 30 de noviembre.