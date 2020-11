Hallan 2.600 votos no contabilizados en el recuento manual en Georgia

Las autoridades en Georgia (EEUU) informaron este lunes del hallazgo de cerca de 2.600 votos que no fueron contados durante el escrutinio de las elecciones del 3 de noviembre, una cifra que no altera el resultado provisional.

Georgia empezó el viernes de la semana pasada un recuento manual del escrutinio después de que el escrutinio concluyera con el presidente electo, Joe Biden, adelantando al todavía mandatario, Donald Trump, por poco más de 14.000 votos.

Los votos encontrados durante el recuento manual pertenecen al condado de Floyd, donde se impuso Trump con más del 70 %.

Según dijo al periódico local The Atlanta Journal-Constitution el presidente del Partido Republicano en ese condado, Luke Martin, los sufragios encontrados permitirán a Trump reducir en unos 800 votos el margen de más de 14.000 que le lleva Biden.

"Es muy preocupante, Pero no parece ser un problema generalizado. Me alegro de que la auditoría lo haya revelado y es importante que se cuenten todos los votos", sostuvo el dirigente republicano.

Las autoridades electorales en Georgia atribuyeron el incidente a un error humano durante el escrutinio y detallaron que los votos no se contaron porque trabajadores del condado olvidaron cargar en el sistema un archivo que tenían en una tarjeta de memoria.

También aseguraron que no se han encontrado errores similares en otros condados durante el recuento manual que empezó el viernes y tiene que terminar este miércoles, antes de que el estado certifique sus resultados.

Precisamente al recuento manual en Georgia se refirió este lunes Trump, al calificarlo de "falso".

"El recuento falso que está ocurriendo en Georgia no significa nada, porque no permiten que las firmas sean examinadas y verificadas", afirmó el presidente saliente, que aún no ha reconocido su derrota electoral.

La campaña de Trump puede reclamar otro recuento en caso de que los resultados que certifique el estado el viernes arrojen una ventaja menor al 0,5 % a Biden. La diferencia actual es de tres décimas.

Trump mantiene que se produjeron irregularidades en varios de los estados que provocaron un fraude electoral en su contra, pero por el momento no ha aportado pruebas y las demandas que ha presentado en los tribunales no han dado ningún fruto.