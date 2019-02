EEUU ofrece una exención de sanciones a los militares que rompan con Maduro

John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este miércoles una exención de sanciones a los generales y militares venezolanos de alto rango que rompan con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



"Estados Unidos considerará una exención de sanciones para cualquier oficial militar venezolano de alto rango que defienda la democracia y reconozca al Gobierno constitucional del presidente Juan Guaidó", reconocido por EE.UU. y otras naciones como el mandatario legítimo de Venezuela, aseguró Bolton.







The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!