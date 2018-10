Un ciclista británico muere en Francia por disparos de un cazador y su familia lo celebra

Este pasado sábado 13 de octubre un ciclista aficionado británico de 34 años de edad recibió un disparo mortal en los Alpes franceses. Los medios británicos informaron de que se trataba del vecino de Gales Marc Sutton, quien fue confundido con un jabalí por un cazador que realizaba una batida en la zona junto a otras 17 personas.

Según apuntaban, la víctima iba apropiadamente equipada y llevaba ropa reflectante, por lo que las autoridades policiales abrieron una investigación que podría terminar con el cazador condenado por homicidio imprudente.

Sin embargo, lo ocurrido ha despertado interés por otro motivo. No en vano, la madre del fallecido reaccionaba en Facebook con un sorprendente mensaje. Katrina Toghill publicaba cómo esperaba que su hijo se pudriera en el "infierno". "Mi única decepción es que moriste al instante", aseguraba antes de calificar a su hijo como un "monstruo".

La razón de este comportamiento ha sido contada al diario The Sun por una joven que asegura haber sido violada cerca de un centenar de veces por Sutton desde que tenía ocho años, quien también la golpeaba según sus declaraciones. "Me amenazó con que si se lo contaba a alguien me mataría, todos me odiarían y nadie me creería", ha explicado la chica, que ya denunció lo sucedido cuando tenía 17 años, pero la madre de Sutton no la creyó en ese momento.