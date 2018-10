Melania quiso enviar un mensaje a la prensa con la chaqueta de Zara que lució en Texas

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró hoy que quería enviar un mensaje a la prensa cuando en junio eligió una gabardina con un enigmático mensaje para su visita a Texas, donde se reunió con niños inmigrantes que habían sido separados de sus padres.

"Realmente no me importa, ¿y a ti?", rezaba la frase impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina que Melania llevó al salir y entrar del avión que la transportó de Washington a Texas.

En una entrevista con el canal ABC News, Melania abordó la polémica sobre la chaqueta, que fue objeto de todo tipo de especulaciones y algunos medios la interpretaron como un guiño a la base de votantes de Trump, que podría sentirse inquieta ante los gestos amables de la primera dama hacia los inmigrantes.

"Preferiría que (los medios) se centren en lo que hago y en mis iniciativas, en vez de en lo que llevo", dijo hoy.

"Algunas veces me pregunto, no voy a usar esto por si hubiera cobertura mediática. Es obvio que no me puse la chaqueta para los niños. Usé la chaqueta para ir al avión y para salir del avión. Y fue para la gente y para los medios de izquierda que me están criticando", afirmó Melania.

La gabardina de la marca Zara, explicó la primera dama, era un gesto para mostrar a los medios que "no le importaba" su cobertura.

"Pueden criticar lo que quieran, pero no van a impedir que haga lo que creo que está bien", avisó.

Los comentarios de la primera dama contrastan con las declaraciones que hizo su portavoz, Stephanie Grisham, quien en el momento de la polémica aseguró que se trataba simplemente "una chaqueta" y que "no había ningún mensaje oculto".

No obstante, el presidente de EEUU, Donald Trump, opinó en ese momento sobre el misterio y lo presentó como una indirecta a los medios de comunicación.

En todo caso, la elección de vestuario de Melania copó entonces todas las portadas y eclipsó el contenido de su visita a Texas.

Esa visita buscaba mejorar la imagen del presidente, cuyas políticas de "tolerancia cero" habían provocado la separación de sus padres de más de 2.500 menores por tratar de cruzar irregularmente la frontera con México.