La solución a la crisis energética está en tu tejado

¿Cómo me uno a la Revolución de los tejados?

“Con las ayudas que hay por parte de las compañías, ayuntamientos y Administración para poder poner placas, yo creo que es el momento de hacerlo sí o sí”, aconseja Inma. Pero, ¿qué ocurre si quiero unirme a la Revolución de los tejados pero me resulta imposible asumir la inversión inicial? ¿O si no tengo tejado? Si no quieres o no puedes hacer esa inversión en placas solares, desde Holaluz se encargan de todo. “Añadimos la instalación solar a tu servicio de luz (aprovechando al máximo tu tejado), de manera que tú pagarás una única factura. La cuota personalizada que calculemos lo incluirá todo y nunca será superior a lo que pagues ahora con nosotros solo con electricidad. Al contrario, obtendrás un ahorro fijo mensual y te ofreceremos una financiación flexible hasta en 15 años para tus placas solares, que como decimos se irán pagando con la propia factura, sin cuotas aparte, con la opción de amortizar cuando quieras. Es decir, un préstamo por tus placas incluido en tu factura de la luz y que no aumentará su importe. Por nuestra parte gestionaremos la energía que produzcan tus placas, para ti y para el resto del mundo”, explican.

Los tejados en España podrían abastecer de energía solar, 100% verde, a más de 33 millones de hogares

Por otro lado, si puedes hacer esa inversión inicial, “te instalaremos las placas necesarias para tu consumo y podrás ahorrarte la energía que produzcan en la factura, además te compensamos los excedentes mediante el servicio Holaluz Cloud. Y si ya tienes placas solares instaladas, te ofrecemos este servicio directamente, como siempre incluido en tu factura de luz”. Quien no tenga tejado puede sumarse igualmente a la Revolución, simplemente con su suministro de electricidad.

Sin duda la oportunidad y el potencial de nuestro país en este campo es enorme y ya estamos en disposición de aprovechar la coyuntura para generar energía solar 100% renovable sin excusas (ni impuestos al sol de por medio, que recordemos fue anulado definitivamente en septiembre de 2018). Nunca mejor dicho, “la pelota está en nuestro tejado” y es hora de decidir y avanzar por el camino de la innovación, la sostenibilidad y el ahorro.