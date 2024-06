‘La Fuerza de Nuestro Fútbol’˸ el duro camino hacia los PLAYOFFS DE ASCENSO

SD EIBAR, ser grande no es rendirse

La escuadra eibarresa, bajo la dirección de Joseba Etxeberria, ha demostrado una vez más que el esfuerzo constante y la resiliencia son claves para superar la adversidad. El equipo armero se ha clasificado para los PLAYOFFS DE ASCENSO a LALIGA EA SPORTS tras una temporada llena de altibajos y momentos decisivos que han puesto a prueba su carácter y valores. La temporada no comenzó de manera favorable para el Eibar. En las primeras cinco jornadas, el equipo apenas consiguió tres puntos, situándose en el último lugar de la clasificación tras una derrota contra el Burgos CF. Este mal inicio puso a prueba la moral del equipo, que, lejos de desanimarse, se unió más que nunca para demostrar su verdadero potencial. La dedicación de los jugadores, así como la fidelidad de su afición, fueron cruciales para superar este difícil comienzo.

Foto: LALIGA.

A medida que avanzaba la temporada, el Eibar comenzó a mostrar su fortaleza. A partir de la jornada 15, el equipo se mantuvo invicto durante once partidos consecutivos, convirtiendo Ipurúa en un verdadero fortín. Este periodo de invencibilidad no solo permitió al conjunto guipuzcoano recuperar posiciones en la tabla, sino que también reforzó la confianza y el espíritu de lucha dentro del vestuario.

Uno de los momentos más destacados de la temporada llegó en la jornada 29, cuando los guipuzcoanos se enfrentaron al Leganés, el líder del campeonato en ese momento. Con una gran actuación, el equipo de Etxeberria ganó 2-0, acercándose a solo un punto del primer puesto. Esta victoria no solo fue un golpe de autoridad, sino que también subrayó el trabajo en equipo y la capacidad del Eibar para rendir en momentos decisivos.

La culminación se vio en la última jornada de la temporada regular. En un emocionante partido contra el Real Oviedo, los azulgranas se llevaron una victoria por 4-3 en Ipurúa, asegurando así el factor campo para los PLAYOFFS DE ASCENSO. Esta victoria fue un reflejo del carácter y la determinación del equipo. A lo largo de la temporada, el Eibar ha demostrado que la capacidad de superar momentos difíciles es esencial para el éxito. La generosidad y el apoyo mutuo dentro del equipo han sido pilares fundamentales en su camino hacia los PLAYOFFS DE ASCENSO.

Your browser does not support the video tag.

RCD Espanyol de Barcelona, el esfuerzo constante frente a la adversidad

El camino del Espanyol en esta temporada ha sido una montaña rusa de emociones, una travesía plagada de obstáculos que han puesto a prueba el espíritu de lucha del equipo. Con nuevos retos y periodos de renovación, los blanquiazules han perseverado, demostrando valores como el empeño y la generosidad en cada paso que han dado. Desde el inicio de la temporada, el objetivo estaba claro: el ascenso. Sin embargo, el camino hacia ese objetivo no ha sido sencillo. Con 42 partidos cargados de emoción, el equipo ha enfrentado numerosos desafíos que han puesto a prueba su capacidad de superación. A pesar de todo, el Espanyol ha mantenido viva la llama de la esperanza, manteniéndose en la lucha hasta el final.

El aliento de los hinchas pericos ha sido fundamental en este viaje. Durante toda la temporada los aficionados han demostrado su amor por el club, alentando al equipo en cada encuentro y mostrando su deseo ferviente de ver al Espanyol en los PLAYOFFS DE ASCENSO.

Foto: LALIGA.

El último partido de la temporada regular fue un reflejo de la firmeza del equipo. Ante el FC Cartagena, los blanquiazules salieron al terreno de juego con la convicción de cerrar la fase regular con una victoria contundente, y así lo hicieron. Con un juego sólido y efectivo, el Espanyol logró una importante victoria por 3-0, demostrando que llegan a los PLAYOFFS DE ASCENSO en un buen momento de forma. Desde la llegada de Manolo González al timón del equipo, hasta la remontada épica ante el Eibar, cada momento ha sido una pieza clave en este puzzle hacia el ascenso. Ahora, con las semifinales a la vuelta de la esquina, el Espanyol se prepara para afrontar el desafío con entrega, sabiendo que el camino estará lleno de obstáculos, pero también de oportunidades para demostrar su valía y su compromiso con los colores del club.

El Espanyol afronta los PLAYOFFS DE ASCENSO con la convicción de un equipo que ha superado todas las adversidades y está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. El camino hacia la LALIGA EA SPORTS se presenta como un reto apasionante.

Your browser does not support the video tag.

Real Sporting, apuntando alto sin miedo

El Sporting de Gijón llega al momento clave de la temporada con una dinámica esperanzadora que ha sorprendido a propios y extraños. Tras dos victorias consecutivas y sumando 10 puntos de los últimos 15 posibles, los rojiblancos se situaron en una posición privilegiada, acabando la temporada regular en el quinto puesto de la clasificación. La reciente victoria frente al CD Eldense en el Pepico Amat fue el broche de oro a una segunda vuelta en la que el Sporting ha demostrado un impresionante ejercicio de saber trabajar en una liga tan exigente. Después de una derrota frente al Villarreal B que dejó a muchos con dudas, el equipo ha sabido reponerse y mostrar un carácter competitivo que ha cautivado a la afición.

El técnico Miguel Ángel Ramírez pone mucho el énfasis en competir siempre, un verbo que resuena con fuerza después del esfuerzo y la entrega mostrados en cada encuentro. La ilusión que ha despertado el Sporting no solo se refleja en el terreno de juego, sino también en el fervor de una ciudad que se ha vuelto a enamorar de su equipo. Este equipo ha demostrado a lo largo de la temporada que está preparado para superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino hacia el ascenso.

Foto: LALIGA.

Los momentos clave de esta campaña han sido hitos que han marcado el arrojo y la capacidad de reacción del equipo. Desde la victoria agónica sobre el CD Tenerife hasta la clasificación oficial para los PLAYOFFS DE ASCENSO con la victoria sobre el Eldense, cada momento ha sido una prueba superada en el camino hacia el sueño del ascenso. Con la moral por las nubes, el Sporting se prepara para afrontar el tramo final con ilusión renovada y la convicción de que el ascenso es una meta alcanzable.

Real Oviedo, la fuerza de la unión

El Oviedo ha demostrado a lo largo de la temporada que, con trabajo en equipo, fe y el inquebrantable apoyo de su afición, se pueden superar los mayores desafíos. Los carbayones han mantenido una competitividad feroz en cada partido, luchando hasta el último minuto y mostrando una cohesión que les ha permitido estar en la pugna por el ascenso. La labor colectiva ha sido ejemplar, con jugadores que han sabido dar un paso al frente cuando más se les necesitaba. Abel Bretones y Lucas Ahijado han demostrado ser vitales en las bandas, aportando tanto en defensa como en ataque. Y, sobre todo, Viti Rozada, cuyo rendimiento en el tramo final de la temporada ha sido impresionante, se ha convertido en un soplo de aire fresco, aportando verticalidad y creatividad que han sido cruciales para el equipo.

Un punto de inflexión llegó en la jornada 16, cuando el Oviedo consiguió una remontada épica contra el Eibar, sellando una victoria 2-1 con un gol en el minuto 89. Este triunfo situó al equipo a solo cinco puntos de los PLAYOFFS DE ASCENSO, encendiendo una chispa de esperanza y demostrando la capacidad del equipo para luchar hasta el final.

Foto: LALIGA.

Otra victoria significativa se produjo en la jornada 23 contra el Racing Club Ferrol. El 1-3 a domicilio no solo significó tres puntos, sino que fue un punto de inflexión en la temporada, reforzando la moral del equipo y demostrando su capacidad para competir fuera de casa. El Carlos Tartiere ha sido un factor determinante en el éxito del Oviedo. El ambiente ha sido eléctrico, especialmente en la jornada 41 contra el FC Andorra, donde el estadio colgó el cartel de 'no hay billetes'. El estadio llevó al equipo en volandas hacia una victoria contundente de 3-0, demostrando una vez más que sus seguidores son una de las mayores fortalezas del club.

La última jornada de la temporada regular fue un verdadero carrusel de emociones. A pesar de la derrota 4-3 ante el Eibar, el equipo aseguró su lugar en los PLAYOFFS DE ASCENSO gracias a la victoria del Villarreal B contra el R. Racing Club. Esta derrota dulce fue celebrada con alegría contenida en el vestuario, conscientes de que lo más importante está por venir: luchar por el ascenso.