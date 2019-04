Cómo sobrevivir al Bando de la Huerta

Miles de murcianos se echarán este martes desde primera hora a la calle para disfrutar de su gran día de fiesta, el Bando de la Huerta, que va mucho más allá del desfile que se celebra por la tarde para recordar las tradiciones de la Vega del Segura. Tanto para los que no se han perdido ni un solo Bando como para los que acuden por primera vez, no está de más recordar algunas de sus características ni seguir estas recomendaciones. Además, ya puedes empezar a consultar aquí las imágenes que está dejando la jornada por diferentes zonas de Murcia

1. La ropa. Si visitas Murcia y no has conseguido un traje de huertano o huertana, recuerda llevar ropa cómoda, con zapatillas deportivas o calzado informal, sobre todo, si te dedicas a recorrer la ciudad para no perderte nada del ambiente. Eso sí, te sentirás algo fuera de lugar...

2. La indumentaria. Porque son pocos los que el Día del Bando se atreven a salir sin la indumentaria tradicional, los trajes regionales. Aunque los organizadores del festejo insisten una y otra vez de la importancia de que ellas se vistan de huertanas, son muchas las que optan por el traje de huertano. Los hay que, simplemente, se colocan dos claveles como adorno para sentirse, aunque sea un poco, parte de la fiesta.

3. El estómago. El paso por una de las 43 barracas es casi obligatorio el Día del Bando de la Huerta, donde no faltarán las salchichas, patatas con ajo, arroces y paparajotes a precios asequibles. Pero el día es muy largo y comienza con los aperitivos en las céntricas plazas de la ciudad, sigue en los jardines, donde muchos se llevan sus mesas y un sinfín de alimentos muy murcianos, y termina en los bares.

4. La paciencia. No puede faltar. Bien para acceder a la ciudad, ya que están cortadas las calles, bien para cruzar de un lado a otro durante el desfile, aunque hay pasos de emergencia habilitados; o para poder comer en una barraca, que están a reventar, e incluso para acceder hasta algunas de las plazas más concurridas, como la de las Flores y llegar a las barras de los bares, aunque la mayoría de ellos habilitan barras en la calle. No pierdas la paciencia, que es difícil quedarse sin tapa y bebida.

5. El tiempo. La Aemet prevé para este martes cielo nuboso, y anuncia lluvias ocasionales, sobre todo por la tarde, por lo que tocará mirar al cielo y llevar paraguas, aunque no pegue con el traje regional.

6. El recorrido. Aunque toda la ciudad estará inundada por el espíritu del Bando de la Huerta, este año el Ayuntamiento ha habilitado 23 jardines de primavera, con diferentes adornos florales y cuyo epicentro será la Plaza Circular, que se pueden visitar a lo largo del día.

Si eres amante de las tradiciones, a las cinco sale de la plaza González Conde el desfile oficial, cuyo recorrido será C/ Sacerdotes Hnos. Cerón, C/ Princesa, Puente Nuevo, Plaza Cruz Roja, Avda. Teniente Flomesta, Gran Vía Salzillo, Pza. Fuensanta, Avda. Constitución, Pza. Circular, Ronda de Levante y final en plaza Juan XXIII.

7. La religión. Aunque el día del Bando de la Huerta es un día lúdico, no falta la tradicional misa ante la Virgen de la Fuensanta, una misa huertana a cuyo término la patrona de Murcia procesiona por el centro de la ciudad. Este año, además, hay una gran novedad: la Virgen recibirá miles de pétalos de flores desde el edificio Cerdá de Santo Domingo, antes de volver a la Catedral.

8. El descanso. Mejor si vienes descansado, porque el día empieza muy temprano y se puede alargar hasta la madrugada.

9. El tráfico. Con las calles cortadas por el desfile y, ante la gran afluencia de gente que se encuentra en las calles, se recomienda no ir a Murcia en coche. El transporte público es para un día como hoy la mejor opción y el Ayuntamiento ha modificado los horarios del tranvía y el autobús para facilitar el acceso a la ciudad.

10. La seguridad. La Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región ha organizado un dispositivo especial para garantizar la asistencia sanitaria a quien lo necesite. En 2018 se realizaron 296 asistencias sanitarias, 52 más que en 2017. De ellas, 112 fueron intoxicaciones etílicas, con mayor incidencia en edades comprendidas entre los 15 y 35 años. También destacan seis casos en menores de 14 años, lo que supone un 5 por ciento. Así que este año, ojo con el alcohol.