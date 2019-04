Medio centenar de chatos murcianos, conejos y borregos protagonizan el cortejo

A las cinco de la tarde partirá de la plaza González Conde, si la lluvia no lo impide, el desfile del Bando de la Huerta, con una duración aproximada de dos horas y cuarto, que dependerá también de si cae o no agua del cielo.

Desde la Federación de Peñas Huertanas explicaron que abrirá el cortejo una carroza tirada por caballos que rendirá tributo a la Virgen de la Huerta de Los Ramos.

En una de las plataformas habrá gente haciendo buñuelos, como los que el jueves próximo se repartirán en San Antón. En total, detallan desde la Federación, habrá 30 carrozas de cosas típicas de la huerta y otras 30 con gente tirando comida: morcillicas y salchichas, lo típico que se entrega. Y saldrá por primera vez una carroza dedicada al mundo belenístico. Se llamará La Cuna del Belén y la saca la Peña La Crilla, de Puente Tocinos.

En otra plataforma van a recrear cómo es una matanza. Pero no van a hacerla de verdad: desde la Federación dejaron claro que la carne ya viene preparada del matadero, que nadie va a sacrificar un cerdo en vivo y en directo.

Entre las entidades que participan por primera vez en el desfile del Bando se encuentra la Biblioteca Regional de Murcia. Se da la circunstancia de que este año la jornada dedicada la huerta coincide con el Día del Libro. Asimismo, habrá una carroza dedicada a Los Mayos de Alhama, que son peleles que representan escenas costumbristas, originales o críticas.

Había cosas previstas que al final no pueden hacerse, lamentan desde la Federación. Por ejemplo, la idea era que abriese el desfile una cabalgata de burros. Lo que ocurre es que todos estos animales se han puesto enfermos: tienen la gripe. Un veterinario se está ocupando ya de ellos y su estado no reviste gravedad, pero «no podemos forzarlos», apuntan los organizadores. Aunque no faltarán los animales en el cortejo. Se espera que alrededor de medio centenar de ellos haga las delicias de grandes y pequeños. En la carroza de autóctonos de la Región, por ejemplo, se verán chatos murcianos, borregos segureños, cabras murciano-granadinas, pollos y conejos.