El equipo médico que salvó la vida del jugador danés Christian Eriksen en la Eurocopa 2020, así como el capitán de la selección de Dinamarca, Simon Kjaer, recibirán el Premio Presidente que otorga la UEFA, anunció la propia entidad.

Han sido galardonados "en homenaje a sus contribuciones vitales para ayudar a Eriksen cuando el centrocampista del Inter de Milán de 29 años sufrió un paro cardíaco y se derrumbó en el campo", informó UEFA.

La Eurocopa 2020 pasará a la historia no solo por lo futbolístico, sino por el episodio que se vivió el 12 de junio, cuando Eriksen se desplomó por un fallo cardíaco. La rápida intervención de su compañero y capitán Simon Kjaer, así como del equipo médico y colegiados del encuentro, ayudaron a que el danés saliera con vida del estadio.

"Simon Kjaer comparte el honor por su reacción al ayudar inmediatamente a Eriksen, así como por las excepcionales cualidades de liderazgo que mostró", destacó el máximo organismo del fútbol eujropeo.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, describió a los galardonados como "los verdaderos héroes del torneo".

"Cuando Eriksen se derrumbó, junto a millones de aficionados, me preocupé y conmocioné profundamente. Admiro enormemente al equipo y personal médico por su excelente reacción y calma, atributos que fueron cruciales en la reanimación de Christian", subrayó.

"Sigo agradecido por las cualidades de liderazgo ejemplares y el inmenso coraje que el capitán de Dinamarca, Simon Kjaer, mostró en esta situación tan crítica", añadió.

"Este año el premio va más allá de lo futbolístico. Sirve como un recordatorio importante y eterno de lo preciosa es la vida y pone todo en perspectiva", dijo Ceferin.

Kjaer, actual jugador del Milan, que militó en el Sevilla dos temporadas (2017-18 y 2018-19), declaró: "Es algo que permanecerá con nosotros por el resto de nuestras vidas. El equipo reaccionó como una unidad... como un equipo. Intento liderar al equipo dentro y fuera del campo, en todos los aspectos de la vida, como futbolistas, cuando estamos juntos. Creo que es uno de los mayores privilegios que tengo en mi carrera".

Eriksen no perdió la oportunidad de mostrar su agradecimiento al equipo médico por su actuación: "Me gustaría agradecer a Morten Skjoldager, Morten Boesen y al equipo médico que me ayudó el 12 de junio. Hicisteis un trabajo fantástico y me salvasteis la vida. También quiero agradecer a mi amigo y capitán Simon Kjaer y a mis compañeros en el equipo danés por su apoyo, tanto el 12 de junio como después".

Mogens Kreutzfeldt, jefe médico de la Eurocopa 2020 en Copenhague, aseguró: "Hicimos lo que debíamos y para lo que fuimos entrenados. Todos conocían su papel, todos sabían qué hacer. No estábamos emocionados en la escena. Después lo estuvimos, por supuesto, como todos. Estamos muy felices y orgullosos del resultado".