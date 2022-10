Lucas Biotech es una empresa en la que se trabaja con procesos biotecnológicos para generar soluciones eficientes y sostenibles. Tal y como afirma su gerente, Javier Lucas, «tratamos de introducir mejoras en el uso, empleo y resultados de los fertilizantes en la agricultura». Él mismo afirma que en la Región de Murcia contamos con un enorme potencial agro muy interesante, aunque para sacarle el máximo provecho debamos de «superar una serie de retos que van apareciendo, ya sea en el plano de la rentabilidad, rendimientos o sostenibilidad». Javier Lucas también reconocer que resulta totalmente necesario un acompañamiento a nivel de financiación y ayudas, lógicamente en aquellos proyectos cuyo nivel de desarrollo permita este tipo de ayudas. «El paso de una start up a una spin off al mercado es la parte más dificultosa; generar innovación y llevar ese desarrollo al mercado. Cuando pasas de una idea al desarrollo comercial e industrial. Debemos generar al respecto soluciones, como puede ser la mentorización de proyectos, generar ese entorno en el que hay confianza y uno demanda y el otro cede», comenta el gerente de Lucas Biotech. Este fue el caso de la propia Lucas Biotech, que aunque contaba con personal que llegaba de la investigación y que trabajaba en la I+D, requería de esas ayudas al no contar con una gran experiencia en este ámbito. «Es un reto más que se debe superar, pero se trata de un reto crítico, pues se puede llevar para adelante tu innovación, por muy buena que esta sea» afirma Javier Lucas. Además de la mentorización, la transferencia de conocimientos y la colaboración entre diferentes compañías, generando un entorno de confianza, se posiciona como una de las grandes vías de desarrollo y crecimiento para el tejido empresarial en el sector de la biotecnología. También destacó las características de la Región de Murcia para explicar la atracción de inversiones internacionales a las empresas de biotecnología de nuestro territorio: «tenemos la suerte de que en Murcia, prácticamente el mismo día puedes visitar fincas de empresas de referencia en el sector del frutal de hueso, y un rato después ver en Cartena otras de lechuga y pimientos, o cítricos en Alhama de Murcia».