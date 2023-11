Eurofirms Foundation presenta su campaña "Cambiamos el Enfoque" en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra esta misma semana, el día 3 de diciembre. Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar sobre la discapacidad en el ámbito laboral y promover un cambio significativo y positivo en la percepción de las personas con discapacidad.

La discriminación, lamentablemente, sigue siendo la principal causa de exclusión de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito laboral. Esta discriminación tiene sus raíces en prejuicios y sesgos inconscientes, ya que hasta el 95% de nuestras acciones se basan en sesgos derivados de valores y creencias que ni siquiera somos conscientes. Tanto es así que las estadísticas revelan que la probabilidad de acceder a empleo se reduce en un 50% después de adquirir una discapacidad. En España residen más de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad reconocida en edad laboral, representando un 6,2 % de la fuerza laboral en el país. De esta cifra 638.600 son activas y solo un 485.900 están ocupadas, según el Instituto Nacional Estadística.

La sensibilización es pilar fundamental para Eurofirms Foundation en su labor de crear entornos laborales inclusivos. La inclusión es la clave para generar un impacto real e impulsar un entorno en el que todos los empleados tengan oportunidades de acceder a un entorno laboral, desarrollarse profesionalmente, y de sentirse parte de la organización. “Las cifras nos dicen que aún nos queda mucho por hacer, ya que un 44 % de las personas con discapacidad no se sienten actualmente incluidas en su lugar de trabajo, según nuestro informe sobre entornos inclusivos en el que entrevistamos a 750 empleados/as con discapacidad.

La campaña "Cambiamos el Enfoque" destaca que, en tan solo 9 segundos, formamos una primera impresión de alguien que acabamos de conocer, pero si superamos esos segundos, podemos descubrir que nuestros prejuicios estaban equivocados. Para sensibilizar a la sociedad sobre este importante mensaje, Eurofirms Foundation invita a descubrir las historias de cuatro embajadores que ayudan a derribar los prejuicios y estereotipos que rodean a las personas con discapacidad.

Además, Eurofirms Foundation propone un desafío en las redes sociales: te invita a revelar algo inesperado sobre ti, algo que nadie podría imaginar a primera vista, con el objetivo de desafiar los prejuicios que podemos experimentar tengamos o no una discapacidad. Bajo el mensaje "Si superas los 9 segundos, descubrirás que..." y con el hashtag #CambiamosElEnfoque.

Durante la Semana de la Discapacidad, del 27 de noviembre al 3 de diciembre, Eurofirms Foundation también ofrece a las empresas una serie de iniciativas para concienciar y generar más oportunidades laborales para las personas con discapacidad. Estas iniciativas incluyen formaciones sobre sesgos inconscientes y la inclusión de la neurodivergencia en los equipos, así como voluntariados corporativos que permiten a los empleados vivir experiencias en primera persona junto a personas con discapacidad.

Para obtener más información sobre la campaña "Cambiamos el enfoque" y las acciones programadas, visite el sitio web de Eurofirms Foundation en Cambiamos el enfoque - Landings España (eurofirmsfoundation.org) o síganos en nuestras redes sociales.

SOBRE EUROFIRMS FOUNDATION:

Eurofirms Foundation trabaja en España, Portugal, Italia y Chile para la inclusión de la discapacidad en la sociedad. En 2022, lograron integrar a 1.484 personas con discapacidad solo en España, y su objetivo es aumentar esta cifra en 2024. La Fundación asesora a las empresas para cumplir con la Ley General de Discapacidad y promueve la integración a través de medidas alternativas. Además, están implementando un programa de apoyo para trabajadores con discapacidad en las empresas.

La entidad ha sido finalista en los prestigiosos European Diversity Awards en tres categorías: Charity of the Year, Diversity in Tech Initiative y Outstanding Disability Network. Esto marca el tercer año consecutivo en que son nominados como entidad benéfica del año, gracias a su acción social en favor de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Eurofirms Foundation es el resultado del compromiso social de Eurofirms Group y trabaja de manera transversal en todas las líneas del grupo para garantizar igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su discapacidad.