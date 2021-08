Mozos/as de almacén para el nuevo centro de Amazon en Corvera, carretilleros/as, operarios/as, comerciales, etc. pueden encontrar trabajo en las siguientes líneas. ¿Cómo?. Consulta todas las ofertas de empleo en Murcia que destacamos a continuación. Puestos vacantes a los que puedes inscribirte aquí mismo, gracias a los enlaces que facilitamos con la descripción de cada oferta.

OFERTAS DE EMPLEO EN MURCIA

GRUPO CRIT selecciona:

CARRETILLERO/A RETRÁCTIL MOZO ALMACÉN - ABARÁN

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

GRUPO CRIT selecciona carretilleros/as con experiencia con apilador eléctrico o carretilla retráctil para preparación de pedidos, carga y descarga de camiones y colocación de mercancía en estanterías con experiencia para una empresa dedicada a artículos de uso doméstico ubicada en Abarán.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Carretillero/a Retráctil Mozo Almacén - Abarán.

INGENIERO/A INDUSTRIAL DE PRODUCTO para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona para importante empresa murciana del sector de la distribución y comercialización de electrodomésticos y material eléctrico, ubicada en Murcia capital, Ingeniero/a Industrial.

Funciones:

- Diagnóstico y supervisión de equipos eléctricos.

- Elaboración y actualización de documentación técnica de productos de electrónica.

- Desarrollo de proyectos.

- Realización de informes de calidad.

- Participación en mejora de procesos y resolución de consultas relacionadas con el área de electrónica.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ingeniero/a Industrial de Producto en Murcia.

LOCAL PURCHASING & MASTERDATA MANAGER para Alcantarilla

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinational HR selects for an important reference company in the plastics sector in the process of national and international expansion, it needs to incorporate a Local Purchasing & Masterdata Manager to its staff.

Your Tasks:

- Responsible for the operational purchasing tasks.

- Negotiating and dealing with local suppliers on a professional basis in cooperation with relating colleagues from group procurement

- Analyzing and forecasting your operational targets in a focused way

- Acting as a key interface between local suppliers and different internal departments

- Ensuring savings (Cost reductions and cost avoidances)

- Good awareness of cost analysis for product selection and creation

- Attending fairs and exhibitions Your short-term targets (first 6 months):

- Self-sufficient in:

- Manage the relations with our central procurement department.

- Written and spoken English language by phone and in person.

- Purchase of PP on the current level.

- Purchase of IML on group level.

- Purchase of masterbatch developing the group of suppliers focus in savings.

- Purchase all the needed resources for the whole OPCO.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Local Purchasing & Masterdata Manager en Alcantarilla.

PERSONAL FÁBRICA CURTIDOS - ZONA LORCA

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Grupo Crit multinacional de RRHH selecciona para importante empresa líder de la Industria del Curtido, en España en pleno proceso de expansión nacional e internacional, con centro de trabajo ubicado en Lorca, Peón/es u Oficiales.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Personal Fábrica curtidos - Zona Lorca.

DISEÑADOR/A GRÁFICO CARTAGENA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

CRIT INTERIM ETT selecciona personal para trabajar como diseñador/a gráfico en importante empresa dedicada a la comercialización de productos cosméticos y complementos alimenticios.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Diseñador/a Gráfico Cartagena.

MEDIQUM ESPAÑA selecciona:

MÉDICO ATENCIÓN PRIMARIA para VALENCIA

Muchas vacantes.

- Contrato indefinido.

- Jornada completa.

Mediqum España esta en la búsqueda de médicos de atención primaria para importante grupo hospitalario de la Comunidad Valenciana.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico atención primaria Valencia en Murcia.

ADECCO selecciona:

ENFERMERO/A ASISTENCIAL MURCIA

- Contrato de duración determinada.

- Jornada parcial - indiferente.

Somos la división del Grupo Adecco especializada en la selección de perfiles sanitarios/as y de prevención y nos encontramos en búsqueda de un/un/a enfermero/a que se integre en el servicio médico de una de las empresas más importante del sector logístico a nivel internacional ubicada en Parque Logístico del Sureste en Murcia. La incorporación sería el 23 de agosto y por la jornada no te preocupes, ya que tenemos diferentes horarios disponibles que pueden ajustarse a tus necesidades:

- Los horarios: turnos diario de 17:15 a 00:45 h y de 00:45 a 8:45

- Los horarios de finde: de 8:45 a 16:45 de 16:45 a 00:45 y de 00:45 a 8:45

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermero/a Asistencial Murcia.

MOZO/A ALMACÉN AMAZON MURCIA 40 H SEM

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Bienvenido al proceso de selección para Amazon, cuyo centro de trabajo está ubicado en Murcia.

Si eres una persona con iniciativa, flexibilidad y gran ilusión por participar en este proceso, eres a quién estamos buscando. ¿Te gustaría trabajar a partir de Septiembre en el nuevo centro de trabajo que Amazon abre en Corvera (Murcia)? ¿Quieres adquirir experiencia en la principal empresa del E-COMMERCE en España permitiéndote ser más polivalente y ser un perfil muy demandado por el resto de empresas?

Según tu experiencia aportada o tus ganas de aprender tu responsabilidad se centrará en gestión y clasificación de pedidos, el embalaje y desembalaje de éstos, cumpliendo unos altos estándares de calidad. Pero no temas, se trata de tareas sencillas que dominarás en muy poco tiempo. No te preocupes si no tienes experiencia, ya que para Amazon lo más importante es el crecimiento de las personas, por ello siempre vas a tener a alguien cerca que podrá ayudarte en tu formación en el puesto y en todo lo que necesites para que triunfes en tu día a día.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de MOZO/A ALMACEN AMAZON MURCIA 40 H SEM.

PROMOTOR/A MERCHANDISER FARMACIA para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Empresa distribuidora de medicamentos y productos sanitarios/as a oficinas de farmacia, busca incorporar a una persona con actitud, destreza manual y atención al detalle para cubrir la vacante de Merchandiser de farmacia.

Se requiere tener disponibilidad de incorporación para el 1 de septiembre , los desplazamientos se harán para cubrir las rutas de Murcia y Almería para ello se proporcionara coche de empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/a Merchandiser farmacia en Murcia.

MICHAEL PAGE selecciona:

DELEGADO TÉCNICO COMERCIAL ZONA MURCIA (PRODUCTOS POSTCOSECHA)

Se busca una persona, que bajo la dependencia de la Dirección Comercial, sea capaz de organizar la Delegación de Murcia, que incluye las provincias de Murcia, Almería y sur de Alicante, responsabilizándose de la consecución del presupuesto de la zona, coordinando todas las acciones comerciales, y junto al Director del SAT, al equipo del SAT en la zona.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Delegado Técnico Comercial Zona Murcia (Productos Postcosecha).

DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN para Alhama de Murcia

Como Director/a de Producción las responsabilidades serán:

- Liderar y formar al personal del equipo de producción en filosofía lean.

- Control y seguimiento de plan de producción (corrección de desviaciones).

- Confección, control e impulso de planes de acción de mejora continua.

- Elaboración del presupuesto anual de costes y supervisión mensual del mismo.

- Garantizar la máxima eficiencia de la producción.

- Garantizar la mejora continua en optimización de procesos y costes de producción.

- Diseñar y ejecutar el plan industrial para cumplir el plan estratégico de la compañía.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director/a de Producción en Alhama de Murcia.

FEU VERT selecciona:

MECÁNICO/A DE AUTOMÓVILES MURCIA

- Contrato de duración determinada.

La persona seleccionada se encargará del montaje e instalación de los recambios y accesorios del automóvil, realizarán todas las operaciones de mecánica rápida tales como montaje de neumáticos, cambios de aceites, filtros, etc...y otras operaciones de mecánica pesada (embragues, distribuciones, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a de automóviles MURCIA.

FASTER selecciona:

MECÁNICO/A INDUSTRIAL para Molina de Segura

- 2 vacantes.

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo selecciona para empresa cliente en Molina de Segura un/a Mecánico/a industrial con experiencia.

¿Cuáles serian las funciones del puesto?:

- Realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria.

- Realizar ajustes y cambios de formato.

- Asegurar el rendimiento y la calidad de la línea de producción.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mecánico/a industrial en Molina de Segura.

OPERARIO/A TRIAJE para Murcia

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo selecciona para empresa cliente de reciclaje de metal, un/a operario/a triaje.

Por punta de trabajo de duración indeterminada, necesitamos incorporar a una persona del 19 al 26 de agosto. El trabajo se realizará entre los dos centro de trabajo que disponen, en Murcia y Sangonera la Seca, y será jornada completa de lunes a viernes 8 a 13.30 y 15 a 18 horas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Operario/a triaje en Murcia.

MOZO/AS CARGA Y DESCARGA para Torres de Cotillas (Las)

- Contrato de duración determinada.

- Jornada completa.

Faster Empleo selecciona para empresa situada en el Polígono Industrial Media Legua, Las Torres de Cotillas, Mozo/as para carga y descarga de mercancía y para preparación de pedidos tanto para días sueltos, como semanas completas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Mozo/as carga y descarga en Torres de Cotillas (Las).

VIVAGYM selecciona:

PROMOTOR/A COMERCIAL EN CARTAGENA

- Contrato de duración determinada.

Necesitamos incorporar, para la campaña de promoción en Cartagena, a promotores/as para llevar a cabo labores de promoción comercial, dar a conocer nuestras instalaciones instalación, captación de nuevos socios y fidelización de los existentes.

Funciones:

- Asegurar e implementar la ejecución del plan promocional del club en su zona de influencia.

- Seguimiento y negociación de acuerdos con empresas.

- Cumplir la ruta de visitas programada, optimizando las visitas realizadas.

- Conseguir los objetivos comerciales cualitativos y cuantitativos asignados.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Promotor/a comercial en Cartagena.