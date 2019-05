Garre: "Nos dejan sin el trasvase del Ebro y ahora nos quieren quitar el Tajo"

El candidato a la alcaldía por Somos Región, Jesús Moreno, presentó su candidatura a la alcaldía de Cieza en el IES Diego Tortosa, arropado por el líder regional de la formación política, Alberto Garre, y la máxima responsable en Cieza, Francisca Serrano. Según Moreno, este es "un partido que nace, como otros, por la dejadez, el abandono y la corrupción de los partidos políticos tradicionales más interesados en la consecución del poder y su abuso que en el interés de los ciudadanos a los que representa. Por eso el Manifiesto de la Plataforma Cívica de la Región de Murcia invita a todos los murcianos, y a los ciezanos en particular, a no resignarse a ser los últimos ciudadanos de España como hasta ahora.



Las estadísticas demuestran que somos la segunda Comunidad peor financiada, tenemos la mayor tasa de abandono escolar, los mayores índices de pobreza infantil y la tasa de paro está por encima de la media nacional. Y la historia nos demuestra que hasta cuando coinciden políticamente los gobiernos de Madrid y de Murcia siempre somos los últimos para nuestros gobernantes. Pero en oposición a otros partidos, que también nacen de la misma queja, nosotros respetamos y defendemos la Constitución Española, su ordenamiento jurídico, la Unidad de España y la Igualdad de todos los españoles y sus residentes cualquiera que sea su condición diferencial".



Alberto Garre, por su parte, sobre los datos que arrojan las encuestas, aseguró que "la única encuesta a la que hay que dar valor es a la del 26 de mayo. Estamos notando muy buen ambiente. Estas elecciones no se parecen en nada a las anteriores. Nosotros jugamos la segunda parte de esta eliminatoria en campo propio, con una identidad regional muy bien definida y con gente que no nos sometemos ninguno a las directrices de Ferraz, ni a las de Génova, y tampoco a lo que diga un señor de Bilbao".



En cuanto al tema del agua, Garre opina que, con el agua que podría trasvasarse desde el Ebro, "se podrían revisar las aportaciones del Tajo al Segura. Y todos contentos. Lo que no puede ser es que, sin tener el trasvase del Ebro, cerremos también el Tajo. Nosotros no renunciamos al Ebro porque, legalmente, el agua que pasa por todos los ríos de España es agua de todos, y así se recoge en la Ley de Aguas del año 85. No solo es el amparo legal, también el amparo social. El agua que recibimos del Tajo está dando de comer a 150.000 familias en el Levante español. Familias que, por su escasa cualificación profesional, no pueden trabajar en otra cosa. Si nos cortan el grifo del agua, es tan grave como mandar al paro y a la pobreza a 150.000 familias. Si tenemos la ley de nuestra parte, si técnicamente es posible y socialmente es necesario, debe ser políticamente irrenunciable".



Finalmente, Francisca López señaló que, "aunque este es un partido muy joven, vamos a dar la batalla con un candidato inigualable para Cieza".