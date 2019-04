Fraude electoral en Librilla: "Yo te pago la multa y tú me consigues seis votos"

"Yo te lo pago, pero ya sabes que me tienes que localizar al menos 6 u 8 votos, pero de los que van a votar, de los que yo sepa que van a votar al Partido Popular". Así comienza el audio que se ha difundido en internet que implica al candidato a la Alcaldía de Librilla en un intento de estafa electoral.

Al parecer, el político se aprovechó de que un vecino del municipio tenía problemas para pagar una multa, por lo que este se ofreció a pagársela a cambio de votos para el PP: "He pensado, si el zagal no tiene el dinero, yo se lo pago pero me tienes que hacer el favor. Eso es lo único que te pido".

En el audio se puede escuchar también como Alcón le pide a su interlocutor que no comente con nadie el trato al que han llegado: "Yo no te he dicho nada". Además, le adelanta que "independientemente de que pueda pagar la multa, lo de la casa de protección social puede tirar para adelante".

El Partido Socialista de la Región de Murcia reaccionó pidiendo explicaciones por "la falta de escrúpulos para utilizar presuntamente el chantaje y obtener los votos que no le otorgan las urnas".



Reacción del PP

El Partido Popular envió un comunicado en el que explicaba que "ha exigido y ha aceptado la renuncia del candidato a la Alcaldía de Librilla a las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo".

Asimismo, desde la formación rechazan "de forma rotunda estos comportamientos inadmisibles y reprobables. Y por tanto, personas que entienden de esa manera la actividad política no pueden formar parte de una candidatura electoral ni representar nuestras siglas". El comunicado del partido añade que han iniciado "el procedimiento para su expulsión inmediata como militante del partido".

Por otra parte, el PP ya ha informado sobre quién será su sustituto. El que era número tres, el profesor jubilado Francisco Rubio, será el nuevo candidato a la Alcaldía de Librilla.