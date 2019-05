Los socialistas también son los más apoyados en las europeas

El PSOE también se apuntó el tanto de haber sido la fuerza más votada por los murcianos emigrantes en los comicios al Parlamento Europeo. La lista socialista ha recibido 317 votos procedentes de los murcianos que residen en el exterior de nuestro país.

En segundo lugar ha quedado Unidas Podemos Cambiar Europa (la confluencia de Podemos e IU, que sí ha ido de la mano en estas elecciones), que ha logrado 228 sufragios. Después figuran el Partido Popular, con 170 votos, Ciudadanos, con 134 y, en quinta posición, Vox, con 126.

La Junta Electoral Provincial llevó ayer a cabo el recuento del llamado voto CERA (Censo electoral de residentes ausentes) en el edificio Múltiple, en Alfonso X El Sabio. En total, de 1.943 personas que pidieron votar, lo hicieron alfinal 1.130. Tras el escrutinio de las autonómicas y las europeas, queda pendiente el municipal, cuyo plazo expira el próximo 1 de junio.

Los socialistas, que contaban con el murciano Marcos Ros en su candidatura (en el número 23, según recoge el BOE), ya fueron el partido más votado por los murcianos en las urnas para el Parlamento Europeo el 26 de mayo.

A diferencia del recuento de las autonómicas, la victoria del PSOE en las europeas en la Región no corría riesgo, debido a la diferencia con los populares y la escasa cifra de votantes emigrantes que suelen votar. El PSOE obtuvo un total de 205.351 votos, por encima de los 196.622 apoyos del PP. Cabe destacar, no obstante, que la circunscripción para los comicios europeos es única (es todo el país), por lo que el reparto de escaños no depende de las provincias sino del voto total.