Ione Belarra, en el Mar Menor: "PP y PSOE son incapaces de hacer frente a quienes contaminan"

La portavoz adjunta del Grupo Confederal Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha visitado hoy la Región para reunirse con colectivos ecologistas y visitar junto a ellos las zonas más afectadas por la catástrofe ecológica del Mar Menor. En el encuentro también han participado Javier Sánchez Serna, candidato de Unidas Podemos al Congreso, Trinidad Espinosa, candidata al Senado, y los portavoces de Unidas Podemos en los ayuntamientos de San Javier y Cartagena, Matías Cantabella y Pilar Marcos.

Belarra ha mostrado su satisfacción por "las miles de personas que ayer salieron a la calle, reclamando políticas contundentes y reales para cuidar de una vez por todas el Mar Menor". Para la portavoz de Unidas Podemos, "la manifestación de ayer revela que la gente está cansada de las viejas prácticas bipartidistas, que consisten en decir una cosa en campaña y hacer justo lo contrario cuando se gobierna. Esas prácticas impiden que se hagan políticas que realmente protejan el Mar Menor".

Por ello, durante la reunión con los colectivos ecologistas, Belarra ha señalado que "PP y PSOE no son capaces de hacerle frente a los verdaderos responsables de esta situación. No son capaces de hacerle frente al lobby de la agroindustria intensiva. Y además, han promovido activamente el urbanismo salvaje que se ha desarrollado en esta zona". La portavoz ha señalado que "si el día 11 de noviembre nos levantamos con una gran coalición entre PP y PSOE, esta situación continuará y no se protegerá nuestro medioambiente. Sólo con un Unidas Podemos fuerte garantizaremos que se hacen políticas para la gente, que se hacen políticas que cuidan de su entorno y que posibiliten un futuro que podamos dejar a las próximas generaciones".

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados ha ocultado su enorme tristeza por un "Mar Menor que se está muriendo. Toda la gente lo está viendo, no sólo los vecinos y vecinas de la zona, sino que es un problema que ya está en el ámbito nacional". Sánchez Serna ha recordado "declaraciones de políticos como Teodoro García cuando aseguraba que el Mar Menor estaba mejor que nunca y que Pablo Casado iba a venir a bañarse. Todavía lo están esperando por aquí", ha apostillado.

Para el candidato de Unidas Podemos, "necesitamos un giro de 180 grados, tanto en la Región de Murcia, donde hoy en el pleno de la Asamblea Regional estamos viendo que el gobierno de PP y Ciudadanos niega el problema de fondo y lo quiere achacar a un fenómeno meteorológico", como a nivel estatal, ya que "hay una dejación de funciones por parte del Gobierno central. Esto es ya un problema de país, un problema de modelo de desarrollo. Nosotros vamos a seguir luchando en el Congreso para que cambien algunas cosas".

Así, Sánchez Serna ha reclamado "penas ejemplares para quienes han permitido esta contaminación y no han movido ni un solo dedo en estos años". También ha planteado "una auditoria de esos regadíos ilegales que rodean al Mar Menor para, en último término, habilitar una zona libre de regadío intensivo alrededor de la laguna". Otra de las propuestas de Unidas Podemos pasa por "centrar ayudas en el sector pesquero, porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal". Por último, el candidato ha apostado por avanzar hacia "una transición de modelo" y hacia "el fomento de una agricultura ecológica que sea de verdad próspera, sostenible y de futuro. Lo que hemos tenido demasiado tiempo en la Región de Murcia es mucha agroincultura".