La proeza empresarial de liderar desde Cádiz la asistencia a pymes y autónomos de España

“Queríamos cambiar totalmente el sector: con talento, con tecnología, con prestación de servicios. Nuestra visión va mucho más allá de lo que ya hemos sido capaces de hacer. Como gaditano, es un tremendo orgullo que lo estemos liderando para toda España desde la Bahía de Cádiz, creando una cultura integral de empresa precisamente donde hace mucha falta más desarrollo empresarial”. Desde El Puerto de Santa María lo manifiesta Alfredo Pérez Guerrero, fundador y CEO de Ayuda T Pymes, la líder nacional en servicios de asesoramiento para pymes y autónomos, en materia fiscal, contable y laboral. Tan cierto como meritorio.

Alfredo Pérez Guerrero nació hace 42 años en Medina Sidonia (Cádiz), y toda su trayectoria profesional ha estado enfocada a la razón de ser de Ayuda T Pymes. “Comencé en 2008, y aunque parezca extraño, fue mi primer trabajo, mi primer intento de asentarme profesionalmente. Eso tuvo su vertiente buena y también la mala. Lo bueno: tener la mente limpia para enfocar el proyecto de empresa, sin vicios adquiridos. Lo malo: No tenía experiencia previa en ningún sector. Y el emprendimiento estaba mucho menos de moda que ahora”.

Acertó en percibir la necesidad y la oportunidad. “Ver que había en España cuatro millones de empresas que son pymes o autónomos y el 90% no tenía internamente personas para resolver lo que le aporta un servicio de asesoría, ni lo contrataba externamente. Y no había una marca de referencia a nivel nacional en ese tipo de servicios de asesoría, realizados habitualmente por profesionales sin mentalidad de escalarlos empresarialmente en su funcionamiento. A partir de ahí, planteamos un modelo de atención 100% online para que cualquier cliente desde cualquier lugar pudiera recibir la información en tiempo real, ser atendido desde una plataforma digital, y tener un asesor asignado”.

La sede central del grupo empresarial Ayuda T Pymes está en el Polígono Salinas de Poniente, en El Puerto de Santa María. / El Correo

Impulsor de la transformación digital de esta actividad, considera como “tradicional anomalía” el funcionamiento de su sector en España. “Gestiona miles de millones de euros al año. Está compuesto por unas 80.000 asesorías. De ellas, el 85% tiene un empleado o menos. Nadie había intentado industrializar el sector y ganar volumen. Todo eso está cambiando. Ya hay asesorías que están creciendo, integrándose, adquiriendo otras y sumando a su cartera de clientes. Creo que en 10 o 15 años habrá en España tres o marcas muy importantes en estos servicios (nosotros somos la primera), y también habrá 'despachos boutique' especializados en clientes de alto valor”.

Recuerda cómo, con su equipo inicial, fueron poco a poco superando barreras y prejuicios. “En la sociedad ya está normalizada la atención vía online, pero hace 15 años todavía era difícil generar confianza de ese modo. Lo logramos captando clientes por toda España mediante el marketing online, el posicionamiento en buscadores de internet y redes sociales, una página web bien diseñada, y con personas que a los 15 o 20 minutos de haber recibido una petición de información, llamaban y explicaban todos los servicios, muy protocolizados, aportando seguridad sobre qué se contrata y por qué. La velocidad a la que atendíamos iba muy por delante de lo que era usual”.

Claves de su competitividad

Tienen más de 15.000 clientes, la mayor parte están en Comunidad de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana. “Una de nuestras claves es haber fijado tarifas estandarizadas para toda España. Eso fue un cambio de paradigma respecto a la diferencia de honorarios que suele haber, por ejemplo, entre una asesoría en una ciudad como Madrid y otra en Jerez”.

En el año 2024 van a superar la cifra de 600 personas trabajando, sumando los equipos de sus diversas filiales. “En 2023 facturamos en total más de 17 millones de euros. Estamos aumentando los ingresos a un ritmo superior a los 3 millones por año. Desde hace cinco años, y cada vez lo hacemos más y más rápido, buena parte de nuestro crecimiento se basa en integrar negocio. Para ello, valoramos asesorías que tengan facturación de al menos 400.000 o 500.000 euros. Con un ebitda (beneficio bruto de explotación antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) que cumpla nuestros parámetros. Aportamos capital social y nos convertimos en socios. Los gerentes de esas asesorías continúan al frente. Nosotros le aportamos financiación para adquirir carteras de clientes en su zona; equipos para mejorar la rentabilidad de sus tarifas; un cambio tecnológico que suele culminarse entre uno y dos años”.

Alfredo Pérez, segundo por la izquierda, en la imagen junto a directivos de su grupo empresarial: Juan Pedro Román, responsable de calidad y recursos humanos en Ayuda T Pymes; Juan Carlos Aguilera, director de AON Solutions, y Luis Guillén, director de asesoría en Ayuda T Pymes. / El Correo

La digitalización de los servicios no es óbice para que también esté creciendo su red de oficinas para la atención presencial. Tienen en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Las Palmas, Tenerife y Cádiz. En este mes de abril van a abrir la de Córdoba.

Objetivo: 50 millones de facturación en España

El CEO de Ayuda T Pymes tiene claro que “nuestro objetivo es España, y solo España. No queremos perder el foco, hay mucho que hacer en el país, y mucho margen de crecimiento. Nos quedan 10-15 años para transformar integralmente el sector, y ser la palanca más importante de su cambio. Dentro de cinco años nos vemos como un grupo empresarial con unos 50 millones de euros de facturación, siendo aún más maduros que ahora, y aplicando las innovaciones que estamos realizando actualmente, como la incorporación de modelos de inteligencia artificial”.

Su crecimiento se basa en aunar tres líneas principales de negocio: servicios profesionales, tecnología, y formación. “Nuestra máxima: cada línea de negocio tiene su ebidta independiente, y todos han de estar en ebidta positivo, por encima de un 14%”. Así las desglosa:

En servicios profesionales la marca de referencia es Ayuda T Pymes, la empresa más grande, de la que además dependen las oficinas de atención presencial. “Además, tenemos Openges, empresa de Sevilla, de Mairena del Aljarafe, para asesoría online, la integramos hace más de un año. En ella trabajan más de 30 personas, en 2023 facturó más de un millón de euros, con un nivel muy bueno de rentabilidad. Su lema es: 'Rebeldes del papeleo'. Además, en 2024 hemos entrado en Infoautónomos, de Granada, está en el ránking de las 100 páginas web más visitadas en España, y vamos a contribuir a impulsarla aún más. Y también tenemos una de servicios de marketing online para empresas, se llama L3G Marketing”.

Su filial de creación de tecnología para gestión empresarial es aon solutions. “La adquirimos al 100% el año pasado, da servicios tecnológicos a despachos profesionales. Es la única plataforma 100% cloud que hay en España de modo específico para eso, ya hay unos 400 despachos que utilizan nuestra plataforma, y vamos avanzando a un ritmo muy bueno de crecimiento”.

Para la formación de asesores de empresas crearon la escuela Edase, “ya tenemos 50 personas trabajando en ella, y llegaremos este año 2024 a los 3,5 millones de euros en facturación. Ahí formamos a futuros profesionales de la asesoría, y también estamos empezando a dar servicios a despachos profesionales relacionados con la formación. En abril lanzamos la plataforma Edase Jobs, como portal de empleo con el que ponemos en contacto a despachos y a profesionales, para solucionar el problema de falta de talentos. Invertimos el proceso de selección: la persona candidata elige entre varias ofertas según sus preferencias, y las empresas compiten por ser la opción ideal”.

EDASE es el nombre de la escuela de formación creada por Ayuda T Pymes para capacitar en el asesoramiento fiscal, laboral y contable a pymes y autónomos. / El Correo

La entrada del grupo alemán ETL Global

Cuando Ayuda T Pymes ya tenía consolidada la condición de empresa líder en España en este ámbito, su estrategia de desarrollo se vio catapultada en el año 2020 cuando aceptó la oferta del grupo alemán ETL Global para entrar en su sociedad adquiriendo el 50% del capital. Asegura Alfredo Pérez Guerrero que “son los socios ideales para nosotros. ETL Global es una de las consultoras más potentes de Europa, factura más de 1.500 millones de euros. Llevan 50 años en este sector. Hemos aprendido de su modelo de integración de despachos, nos han ayudado a ser más conscientes de cómo conseguir cifras de rentabilidad. Les consultamos nuestras operaciones de adquisición de negocio, nos facilitan la liquidez para realizarlas. Mantenemos la capacidad plena de dirección, tienen mucha confianza en nosotros”.

Antes de ese acuerdo, confiesa que “desestimamos muchas ofertas que nos hacían fondos de inversión. Porque su modelo es el de entrar en empresas de éxito y cuatro años después vender a quien sea para conseguir un beneficio rápido a corto plazo. Me resistí a eso porque teníamos, y tenemos, la ilusión de querer transformar el sector y hacer algo grande, no dedicarnos a empezar de cero cada pocos años con una nueva conformación de socios”.

El muro de la burocracia para pymes y autónomos

Su profunda experiencia sobre el día a día de la actividad de la mayor parte del tejido empresarial español, conformado por pymes y autónomos, les aporta alto grado de conocimiento sobre las fortalezas y debilidades. “Nuestros asesores conocen muy bien a los clientes. Saben que algunos quieren transformar con tecnología el funcionamiento de su empresa, y en cambio otros solo desean resolver el pago de impuestos”.

El CEO de Ayuda T Pymes percibe que “en la cultura empresarial española aún perviven muchas brechas de ámbito laboral, social, de género, etc. Las empresas más jovenes estamos haciendo evolucionar la mentalidad. Estoy convencido de que se avanzaría más haciendo muy visibles los ejemplos positivos, eso es más eficaz que promulgar más y más normativas. Desde las convicciones basadas en la educación se consiguen logros sólidos, y no desde el miedo a ser multado”.

En general, la excesiva burocracia es una realidad que afrontan de modo imperioso. “Lógicamente, hay buenos clientes a los que se atiende para resolver problemas que no están previstos en la prestación de servicios, y que ellos no tienen culpa de sufrirlos. Nosotros disponemos de la capacidad de tener en nuestro equipo a personas que se dedican a analizar los incesantes cambios normativos, y a transformar nuestros softwares para que todo nuestro personal y todos nuestros clientes pueden llevar a cabo correctamente las nuevas tramitaciones. Pero conozco autónomos que están desbordados por la cantidad de horas que han de dedicar a atender los requerimientos burocráticos”.

A su juicio, “en España no se valora en su justa medida todo lo que se trabaja desde los despachos para que la Administración recaude. Por ejemplo: el esfuerzo de todas las asesorías para cuidar a sus clientes durante la pandemia covid y resolver desde sus domicilios que pudieran tramitarse tantos ERTEs (expedientes de regulación temporal de empleo)”.

¿Por qué pagar el IVA de facturas no cobradas?

Si se le pide que elija un ejemplo de normativa fiscal que reformar para mejorar el funcionamiento de la actividad empresarial, lo tiene claro: “¿Por qué una empresa ha de declarar ahora el IVA de una factura que aún no ha cobrado, y que puede percibir tres meses después? ¿Y si no cobra nunca la factura de la que ya pagado el IVA a Hacienda? Ha de solicitar su devolución, que no es un trámite sencillo y rápido. Este embrollo no lo entiende ningún cliente, y distorsiona la contabilidad entre lo que se percibe y lo que se tributa. Se puede cambiar la normativa, y que se pague el IVA cuando te han abonado la factura. Pero ese modelo es probable que le interese menos a Hacienda porque recaudaría menos”.