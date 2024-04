El 34% de empresas españolas ha solicitado fondos europeos o prevé hacerlo en breve

El 26% de las empresas españolas ha optado ya a los fondos europeos del Plan de Recuperación Europeo, que se suman al 8% que prevé hacerlo próximamente, de modo que el 34% de las empresas españolas ha solicitado ya ayudas europeas o lo hará en breve. Esta es una de las principales conclusiones del informe 'Perspectivas España 2024. Fondos Europeos' publicado este miércoles por KPMG, en colaboración con CEOE, después de haber encuestado a 1.350 empresarios y directivos.

El estudio detecta que el principal obstáculo que detectan los empresarios y directivos de las empresas españolas que han optado a estos fondos o prevén hacerlo es la excesiva carga burocrática. Así, al menos, lo ha señalado el 77% de ellos. Un 32% de los encuestados se queja de la existencia de plazos demasiado ajustados y un 30% de ellos menciona la dificultad para definir proyecto.

"Sería una buena solución crear una ventanilla única digital para todo el territorio nacional independientemente de las administraciones competentes", ha sugerido el presidente de KPMG en España, Juanjo Cano, en un evento sobre fondos europeos celebrado en la sede de Santander, en Madrid.

“Reconocemos el esfuerzo de la Administración a la hora de aumentar el ritmo de resolución de las grandes líneas de ayudas, pero vemos que todavía existe un amplio margen de mejora, porque se mantienen ineficiencias en la ejecución de los fondos, como la falta de adaptación de las ayudas al sector privado o la ausencia de transparencia en la gobernanza, en especial en el ámbito de las comunidades autónomas. Por eso, consideramos fundamental reforzar los lazos del sector productivo con los diferentes niveles de la Administración”, ha opinado José Alberto González-Ruiz, secretario general de CEOE, en el mismo acto.

Entre los directivos que no han solicitado fondos europeos, la razón más común es que su sector no está incluido en las llamadas 'políticas palanca' del Plan de Recuperación español. Un 46% así lo cree, cuatro puntos menos que en el informe de KPMG de 2023. A bastante distancia, un 16% de los encuestados sitúa la desconfianza sobre el impacto del programa entre los motivos por los que no se plantean participar (19% en la pasada edición) y un 15% el desconocimiento de los requisitos, opción que registra el mismo porcentaje de respuesta que en 2023.

Andalucía, Asturias y Catalunya, con las empresas más interesadas

En lo que respecta al análisis regional, son las comunidades autónomas analizadas que presentan un porcentaje de empresas interesadas en los fondos superior a la media nacional. Así, el 43% de las empresas asturianas habría solicitado fondos o estaría pensando en hacerlo, seguidas del 35% de las de Cataluña o Andalucía.

El estudio muestra que entre las empresas que muestran un mayor interés por acceder a estas ayudas europeas predominan las de mayor tamaño, tanto en términos de facturación, ya que el 60% de las organizaciones que ya han optado a los fondos registra unas ventas superiores a los 50 millones de euros, como de número de empleados, como lo demuestra que el 57% de las compañías que ya se han postulado tiene una plantilla superior a los 250 empleados.

Por sectores, el informe refleja que en automoción, energía, industria, transporte y turismo el porcentaje de empresas que ha optado o va a optar a los fondos del plan 'Next Generation EU' supera significativamente la media nacional. De este modo, el 48% de las empresas de automoción ha optado o lo va a hacer a los fondos europeos, así como el 59% de las de energía, el 62% de las de transporte o el 42% de las dedicadas a la industria química o el 50% de las dedicadas al turismo.