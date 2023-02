El mercado de ocasión fue en enero un déjà vu del de vehículos nuevos, con una subida que, no obstante, no esconde una realidad incómoda: que dos años después sigue por debajo de los niveles prepandemia. Según datos de las patronales Faconauto -concesionarios- y Ganvam -distribuidores oficiales e independientes-, en enero se registraron 133.292 transferencias de vehículos usados, un 1,8% más respecto al mismo mes de 2022. No obstante, en comparación con enero de 2020 siguen un 17,1% por debajo.

De este modo, el mes pasado se registraron 2,1 operaciones en el mercado de usados por cada vehículo nuevo vendido. El canal de venta protagonista fue el de los vehículos procedentes de flotas de alquiler, con una subida del 36% hasta las 10.463 unidades. Paralelamente, las unidades procedentes de los operadores de renting mejoraron un 7% hasta las 9.137 unidades. Los coches viejos, los más buscados Desde Ganvam y Faconauto celebran ambas subidas en los canales procedentes de flotas, ya que eso significa un crecimiento de las transferencias de vehículos jóvenes -de entre uno a tres años-, que cerraron enero subiendo un 10% hasta las 8.374 unidades, y de los de entre cinco y ocho años, que mejoraron un 15% hasta las 13.992 unidades. Sin embargo, la estrella de mercado de ocasión en España siguen siendo los coches más viejos, los de más de diez años, que concentraron el 57,5% de las operaciones registradas el mes pasado con un total de 76.723 unidades. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, admite que la mejora en enero se debe, precisamente, a la “llegada al mercado de unidades procedentes de flotas y renting” y que, lamentablemente, “lo esperable es que, en los próximos meses, volvamos a la tónica que arrastramos desde la pandemia: caída en las transferencias de modelos jóvenes y un fuerte protagonismo de los modelos de más de diez”. Tania Puche, directora de comunicación de Ganvam, añade que “la antigüedad media del usado vendido en enero superó los 11 años, lo que evidencia la necesidad de poner en marcha medidas para frenar el envejecimiento del parque, incentivando el achatarramiento de los modelos más antiguos y contaminantes”. En cuanto a las fuentes de energía, el diésel sigue resistiendo en el mercado de ocasión, concentrando el 55,6% de las operaciones, aunque la tendencia va a la baja y las operaciones se contrajeron un 3,3%. La gasolina, por el contrario, suben un 6% en enero hasta las 50.234 unidades. Respecto a los eléctricos, las transferencias cayeron un 7,1% respecto al mismo mes de 2022 con un total de 703 unidades, aunque subieron los usados híbridos enchufables un 47% hasta las 1.104 unidades.