Murcia Inspira | Creando Despacio persigue descubrir la artesanía contemporánea de la Región con Cristian Weidmann

Descubrir la artesanía contemporánea de la Región es el leitmotiv de Creando Despacio, la iniciativa más tangible de Murcia Inspira y Cervezas Alhambra. Cristian Weidmann, director y actor de la compañía La Matraca, será el protagonista de un nuevo epígrafe de esta disciplina, que tendrá lugar el 11 de marzo, a las 20:00 h, en La Terraza del Arqueológico. Las invitaciones están agotadas.

El artista, nacido en Argentina pero afincado en Murcia, es también creador y manipulador de títeres, y se centrará en este último campo para mostrarnos algunas de sus piezas y escenografías, construyendo además una marioneta durante el encuentro. Así, se podrá vivir el proceso de creación de personajes y lugares que desarrolla a partir de diferentes elementos que va encontrando en la naturaleza o en la ciudad. Estos le sirven como disparadores para crear pequeños mundos que luego se relacionan entre sí y van tejiendo la dramaturgia de la pieza a trabajar.

Weidmann se centra en que el proceso artesano sea pausado, sin prisa, y que incida en los matices. Por ello, este nuevo epígrafe de Creando Despacio se presenta como uno de los "Momentos Alhambra" perfectos en los que disfrutar de primera mano la obra del artista, descubriendo el entramado que supone la construcción de la escenografía de una obra de teatro.

Weidman se define como un artista autodidacta que se ha formado recibiendo múltiples y variados cursos artísticos sobre teatro, danza o acrobacia; pero también sobre procedimientos técnicos como la talla o la soldadura. "Soy un creador que, sobre todo, metió mucho las manos en la masa y comprendió que ahí, en la experiencia personal directa, estaba el gran saber. En estos tiempos de hiper-titulitis generalizada, desarrollar una trayectoria autodidacta no es fácil, pero no me arrepiento de ello", explica.

Del vínculo de la marca con la artesanía contemporánea nace Creando Despacio, una serie de encuentros en los que los artistas y artesanos muestran los secretos de sus creaciones en un entorno que invita a detenerse y a descubrir.