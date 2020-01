'Jorge Blass y la magia de la música': un mago se cruza con la sinfónica

La Consejería de Educación y Cultura presenta este fin de semana un nuevo espectáculo del ciclo 'Conciertos en Familia' de la Orquesta Sinfónica de la Región en el Auditorio regional Víctor Villegas. Se trata de Jorge Blass y la magia de la música, un espectáculo en el que la formación murciana contará con la colaboración de uno de los ilusionistas españoles de mayor prestigio internacional.

El mago madrileño sorprenderá a quienes asistan al Villegas con «nuevos y emocionantes trucos» en un concierto-espectáculo en el que la participación activa del público, e incluso de los músicos y de la directora de la orquesta, Virginia Martínez, serán parte fundamental. En cuanto al apartado estrictamente musical, la OSRM interpretará una cuidada selección, con obras de Mozart, Beethoven, Chaikovski, Shostakovich o Khachaturian, entre otras, que «añadirán emoción y belleza a cada número del artista», según el director del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, Juan Antonio Lorca.

Desde luego, la coordinación entre Blass y la orquesta no será un impedimento, ya que no es la primera vez que el mago se une a nuestra Sinfónica, pues ya en 2017, cuando crearon juntos «un precioso espectáculo de magia y música que llenó el Auditorio regional y que todavía es recordado. Creemos que pasará igual con los espectáculos de este fin de semana», apuntó Lorca. Y es que se han programado, no uno, sino dos pases: el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, «con el fin de satisfacer la alta demanda suscitada».

Las entradas, tanto para el sábado como para el domingo, están a la venta por 10 euros en la taquilla del auditorio, en la de la Filmoteca y en la web. www.auditoriomurcia.org y www.bacantix.com.

El domingo, además, habrá un 'Pequencuentro' previo al concierto, a las 11.15 horas, conducido por Virginia Martínez, directora titular de la Orquesta Sinfónica, y en el que participará Jorge Blass. El acceso a esta charla va incluido con el abono o la entrada del concierto.