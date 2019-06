Mägo de Oz + Medina Azahara: dos gigantes del metal español sobre el escenario

Mägo de Oz y Medina Azahara serán mañana los protagonistas en Murcia de un concierto denominado Cruce de Caminos. El proyecto reúne así sobre un mismo escenario, el del Auditorio Parque Fofó, a dos de las bandas más veteranas del rock español, a dos gigantes del heavy metal de nuestro país, a dos de los grupos del género que más seguidores han acumulado en las últimas décadas. Pero, sobre todo, de dos formaciones que siguen con vida, ya que los madrileños llegan a orillas del Segura celebrando la salida de su decimocuarto álbum de estudio, Ira Dei –publicado el pasado 8 de marzo–, y Medina Azahara comienzan una gira especial por el cuarenta aniversario de su fundación.

Así, embarcados en su propio «apocalipsis», Mägo de Oz llega a Murcia para «arrasar» con las canciones con las que han hecho historia y con las que intentarán seguir haciéndola. Con su heterogéneo y peculiar sonido, que navega entre el metal y el hard rock tradicional, la música clásica, la celta, el rock y el blues, Txus di Fellatio y los suyos aseguran, allá por donde van, esa Fiesta pagana que les ha hecho célebres.

Uno de sus primeros grandes éxitos fue el disco La Leyenda de la Mancha –con temas como Molinos de viento, Ancha es Castilla o Maritormes–, además Finisterra o la trilogía de Gaia; álbumes por los que en 2008 se les entregó el Disco de Diamante al superar el millón de copias vendidas en su carrera. Así que para celebrarlo, pero dando a su vez un golpe sobre la mesa y mirando la futuro, aquí está su nuevo trabajo, el citado Ira Dei, que está siendo un gran éxito en todos los sentidos. Y es que la acogida del disco, tanto por parte de sus seguidores como de la prensa, está siendo excelente. Además, el primer videolyric de adelanto del disco ha superado ya los dos millones de reproducciones, y su nuevo videoclip, Te traeré el horizonte, que incluye una colaboración especial del reconocido violinista Ara Malikian, se acerca ya al medio millón de reproducciones tan solo unos días después de su estreno.

Por otro lado, de Medina Azahara poco hay que decir que no se sepa ya. El grupo está considerado como uno de los padres del rock andaluz casi desde su formación en 1979, y aquí siguen. El quinteto cordobés se encuentra de gira para celebrar la citada efeméride, pero presentando a su vez su último disco de estudio, Trece Rosas, el vigésimo de su extensa y monolítica discografía. Y, a pesar de los años, los andaluces demuestran en este nuevo disco que no se acomodan, con grandes temas reivindicativos y un sonido que atrapa en cada una de las canciones. Eso sí, que no se asusten los puristas: en Murcia presentarán un concierto lleno de himnos clásicos.