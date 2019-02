Amatria, Pigmy y The Crab Apples, entre las propuestas musicales de este fin de semana en la Región

Estos son algunos de los conciertos que acogen las salas de la Región de Murcia este fin de semana



Miniaturas psicodélicas

Tras su trabajo en el seno de Carrots, Vicente Macià 'Willy', ex guitarra, cantante y compositor del psicodélico combo barcelonés, se dio a conocer bajo un nuevo alter ego artístico: Pigmy. Miniaturas aparecido allá por 2007, fue su debut en solitario sobre formato de larga duración. Aunque mantenía algunas influencias estilísticas y sonoras, en su nueva faceta de cantautor pop, Pigmy se revelaba como intérprete en castellano. Sus cuidadas composiciones retrotraían a los tiempos gloriosos de Cat Stevens, Simon & Garfunkel o Donovan. Hamsterdam, su segundo álbum, le mostraba a medio camino entre el pop y el folk, con los acostumbrados destellos psicodélicos.

Manifestación es el primer adelanto del próximo disco de Pigmy, que llevará el mismo título y está previsto que salga el próximo septiembre. La canción, de carácter iniciático, está dividida en tres partes e inspirada en el tratado de alquimia de 1550 Rosarium Philosophorum y en la 'no dualidad' de la existencia. Narra un viaje por la vía del absoluto en busca de la sublimación de la consciencia pura. Contiene todos los ingredientes que caracterizan el sonido de Pigmy: folk, psicodelia y música antigua.

Ryan O'Reilly, músico angloirlandés residente en Berlín, acompaña en esta nueva visita a Pigmy. O'Reilly presenta las canciones de su segundo álbum, I Can't Stand the Sound, grabado entre el caos y el bullicio de un cine de Nueva York en Bedford Avenue, Brooklyn, y la soledad azotada por el viento en el lado sur de la Isla de Wight en la primavera de 2017. Producido por David Granshaw en colaboración con el canadiense Tyler Kyte, el álbum es una exploración en la búsqueda de significado (un accidente de coche fatídico, la belleza y la maldad-oscuridad en las calles de Berlín, Estados Unidos a finales de 2016€) intentando ignorar el ruido incesante de opiniones y noticias transmitidas 24/7.

Viernes, 22 de febrero, La Yesería. 22.00 horas. 12/15 euros.

El Beck manchego

Algarabía es el nuevo disco de Amatria, proyecto musical del artista multidisciplinar, compositor, músico y productor Joni Antequera, que regresa ahora cargado de ritmos más templados, pero igualmente pegadizos, invitando al baile. Aire festivo de tintes melancólicos, con el que se desliga del electropop que le dio a conocer.

Algarabía, cuarto disco del músico manchego, salió en octubre editado por Vanana Records -sello que él ha creado junto a ELYELLA y Pau Paredes. Se apoya, como los anteriores discos de Amatria, en los sintetizadores, las bases electrónicas y algún que otro acorde de guitarra española, pero también en ritmos latinos y percusiones de aire carnavalesco. El Beck español, como se le ha calificado, ratifica que la versatilidad de su talento hace imposible asignarle etiquetas, y que nos encontramos ante un artista en pleno desarrollo cuyo techo es difícil de prever. Siempre experimentando, se desenvuelve con elegancia y sensibilidad entre la electrónica, el indie y lo latino.

Sábado, 23 de febrero. Sala REM, Murcia. 22.30 horas. 12/15 euros.



Latin jazz de primer nivel

El pianista, percusionista y arreglista Javier Gutiérrez Massó, también conocido como Caramelo De Cuba, es uno de los músicos más relevantes de la música cubana, uno de los referentes del jazz latino a mundial, según The Jazz Corner. Nombre imprescindible del panorama actual del jazz, el latin Jazz y el flamenco latin jazz, ha sido nominado en dos ocasiones a los Premios Grammy, y es destacada su habilidad para fusionar flamenco y jazz con música cubana.

Nacido y formado en La Habana, empezó desde muy joven a tocar con algunas de las agrupaciones más importantes de la escena cubana, como la orquesta de Benny Moré o el Conjunto Casino. Talentoso y versátil, Caramelo ha grabado y compartido escenario con innumerables personalidades de la música, tanto del jazz (Debora Carter, Jerry González, Paquito D´Rivera), como de la música cubana (Celia Cruz, Omara Portuondo) y el flamenco (Diego 'El Cigala', Enrique Morente, Paco de Lucía, Josemi Carmona).

Caramelo vuelve a Jazzazza para ofrecer un exquisito concierto en el que estará acompañado por Javier Colina al contrabajo y Michael Olivera a la batería. Para la ocasión, junto con su trío hará un recorrido por casi todos los géneros y compositores de la música cubana, proponiendo una interpretación que se nutre de lo contemporáneo desde la base de un profundo conocimiento de la tradición. Latin jazz de primer nivel, de la mano de tres genios de la música que garantizan una velada inolvidable.

Viernes, 22 de febrero. Jazzazza Jazz Club, Algezares. 22.30 horas. 20 euros en mesa, 15 € anticipada, 18 € en taquilla

El concepto 'error'

La banda catalana The Crab Apples presenta su último trabajo discográfico, un EP titulado More Mistakes (Hidden Track Records, 2019). Lo que empezó hace más de cinco años como un proyecto de cuatro amigos con ganas de hacer simplemente canciones y disfrutar, fue creciendo y cogiendo forma para convertirse en el grupo que conocemos a día de hoy.

Si en 2014 debutaban con Right Here (Discmedi), dos años más tarde llegó el EP Hello Stranger (Discmedi), y una gira que les llevó a tocar por toda España y abrir los conciertos de grandes bandas como The Beach Boys, Nada Surf, Sidonie y L.A. En 2018, The Crab Apples sacaron a la luz su segundo álbum, A Drastic Mistake (Hidden Track Records), dedicado a los errores humanos (y a su belleza, porque nos construyen como personas), que destacó por su evolución creativa y escénica.

Todavía no ha pasado ni un año del lanzamiento de A Drastic Mistake, y la banda barcelonesa ha regresado con More Mistakes, pequeño gran Ep de rarezas que en el que la banda hace un acercamiento distinto a cuatro canciones del disco, con un creciente desarrollo hacia algo más electrónico y que pretende dar continuidad al concepto 'error'.

Sábado, 23 de febrero. La Yesería, Murcia. 22.00h. 8/10 euros.



La fuerza del rock

Me gusta el blues, me gusta el rock... woolly bully... woolly bully. Así es Emilio Chicheri, que celebra su 66 cumpleaños. La fuerza del rock. Desde muy crío se salió del renglón, como en aquella canción de Leño. Su historial arranca en los primeros 70, formando parte de Los Santos, caldeando el ambiente de una semiclandestina movida musical en Murcia. Maestro del rock urbano murciano entre finales de los setenta y principios de los ochenta, al frente de Acequia se convirtió en una leyenda que llega hasta nuestro días. Y es que el legado del grupo capitaneado por Emilio Chicheri se mantiene intacto: entre el hard rock y el blues-rock, supieron cautivar a un público necesitado de himnos proletarios con los que identificarse. Sus retratos de la marginación, hechos desde el inconformismo, suenan hoy tan reales como entonces. Tenían razón: el rock seguiría vivo mientras alguien tuviera cosas que decir e historias que contar.



Chicheri también ha firmado algunas de las mejores páginas del rock y el blues junto a Pepe Moreno. Luchando contra su propio destino y llevándole la contraria a su propia carrera, encontró en Pepe Moreno el catalizador que necesitaba -también con Slim Gómez en Los Bluesfalos-. Hace unos meses volvía a la carga con el nuevo elepé de Los Trotacarreteras: Chocolate con leche, y el Alcantarilla Blues Fest le rendía homenaje.

Este sábado, una amplia representación de músicos (Slim Gómez, Santi Campillo, Chema Espejo, Austin Slack, Bourbon Rockers, Carlos Singer, Iván Hechicero & Alejandro Grima, Los Buhos Negros, Marla Sánchez, Feli García & Teo Punteo, Agustin Chico & Diego Prieto Travesía, Los Duques) le cantará el 'cumpleaños feliz' a Emilio Chicheri mientras sopla las velas en La Boca del Lobo.



Sábado, 23 de febrero. La Boca del Lobo, Murcia. 22.00 horas

El regreso del cantautor pródigo

Río Viré fue, hace unos pocos años, uno de los recién llegados a la gran cantera de cantautores murcianos. El prometedor proyecto del joven cartagenero daba sus primeros pasos con un primer disco, Buenas noches, Luna, que generó una corriente de simpatía por su sensibilidad e inteligencia, conservando la fuerza de una poesía cercana donde las miradas al pasado no dejan escapar ni una brizna de añoranza. Cuando todo parecía ir viento en popa, desapareció para viajar por el mundo, y ahora regresa con Esto no es un disco, que presenta hoy en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena, arropado por una nutrida banda de jóvenes músicos (The Papis Band), participantes en la grabación. El concierto está enmarcado dentro de la programación Leer, Pensar, Imaginar que cada trimestre organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena.

Viernes 22 de febrero. Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, Cartagena. 20.30 horas

Triple seco

La banda yeclana Yoko es el nuevo proyecto de los miembros de Abuela Dinamita y Me Enveneno de Azules, que publicaron con Elefant Records. Ahora regresan tras un tiempo apartados de los escenarios. La formación está compuesta por Jesús García al bajo y voz, Jose García, Jose Piqueras, Eduardo Piqueras (guitarras) y Gustavo Roses a la batería. En su EP de presentación han incluido cinco temas grabados en los Estudios Aleatorios con JM Gómez a los controles. Melodías y letras de Jesús García, y un sonido bastante personal y muy guitarrero.

Yoko comparten cartel con Amago, un proyecto musical que lidera Agustin Ernesto Martínez-González, entre la canción de autor, guiños folkies y pop-rock indie. De Dr Feelgod a los Ilegales con parada en Fernando Alfaro. Amago ha dejado de ser un proyecto personal para convertirse en banda. Acaban de estrenar segundo álbum, La piel callada, que llega tras Pulsión operante, también grabado en los Miradoor Estudios.

El tercer grupo es Enrique Octavo, proyecto singular e inclasificable que sirve para darle a José M. Bolívar la libertad creativa de la que no disponía en Mothers Against Drugs, con quienes comenzó tocando hasta que emprendió esta nueva etapa. Las canciones de Enrique Octavo están llenas de cruda realidad pasada por el tamiz surrealista -y algo enloquecido- de un autor mordaz y provocador al que nunca le satisface el camino más corto. A finales de 2016 publicó su primer álbum, Inclitissimus, producido por Paco Loco, quien también se ha encargado de su segunda referencia, Mirar las vistas (2018). Entre las influencias del conjunto se encuentran 091, Lagartija Nick, Los Planetas, Yo La Tengo, Dinosaur Jr. y Spaceman 3. Una oportunidad irrepetible para disfrutar de los sonidos con personalidad de estas tres bandas al amparo de Microsonidos. Triple seco de alta graduación.

Viernes, 22 de febrero. Sala Musik 23.00 horas. 8/10 €

El gran momento de Fernando Rubio

"Una guitarra china barata es lo único que hace falta para hacer buen rock'n'roll", es la frase y toda una declaraciones de intenciones que ha servido para titular el segundo disco, Cheap chinese guitar, de Fernando Rubio, un músico como la copa de un pino. Miembro fundador de Ferroblues -uno de los grandes nombres del rhythm and blues y soul español- y de numerosos proyectos -como Malaventura-, enrolado ahora en las filas de Bantastic Fand, Fernando encontró el momento y las formidables canciones para publicar su segundo disco en solitario, que llegó nueve años después de Tides, donde una vez descubierta su voz, muestra su exquisito timbre y su sensibilidad con acertado criterio y gusto creativo, propios de un músico maduro que sabe lo que quiere y cómo. Momento ideal, entonces, para conocer el verdadero calibre actual de este músico único en ofrecer melodías cegadoras, de la mejor escuela del rock de raíz, del Americana, capaz de congelar el tiempo en algún punto de aquella transición que en su momento nos llevó de una manera natural de Buffalo Springfield a Dylan y The Band, como en un 'último vals'.

Después de haber sido elegido Cheap chinese guitar mejor disco del año por Luis Lapuente (Sonideros, Radio 3), de entrar en listas de ABC, en Rockdelux, Mondosonoro, Alquimia Sonora, Muzikalia€, y de haber recibido excelentes críticas, no cabe sino afirmar que Rubio tenía razón.

Viernes, 22 de febrero. Athenas Club, Cartagena. 22.00 h, 12 €