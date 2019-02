Carlos Núñez: "Ojalá tuviésemos muchas Rosalías"

Carlos Núñez es uno de nuestros artistas más internacionales. El gaitero gallego vuelve a Murcia con la gira de presentación de La Hermandad de los Celtas. En sus 20 años de carrera ha vendido más de un millón de discos, algo insólito tocando la gaita, instrumento que ha elevado a otra dimensión. Esta gira está basada en su primer libro, La Hermandad de los Celtas, publicado por Espasa, que ya va por la tercera edición, donde cuenta su visión de lo celta como una utopía milenaria que, desde hace siglos, ha creado un imaginario universal y hoy sigue siendo una inagotable fuente de inspiración artística.

Los medios lo comparan con Hendrix y Coltrane. Su carisma, energía, espíritu pionero lo han hecho muy popular, trascendiendo con creces los límites habituales de sus instrumentos: la gaita y las flautas. Son muchos los premios y nominaciones que lo avalan: un Grammy por el disco grabado con sus maestros The Chieftains, dos nominaciones a los Grammys Latinos...y en sus discos han participado Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder o Roger Hodgson de Supertramp , y ha compartido escenario con primerísimas figuras como Bob Dylan, Sinéad O'Connor y The Who.

Carlos Núñez logra hacer de sus actuaciones espectáculos que transmiten al público la sensación de haber formado parte de algo extraordinario. En esta ocasión le acompañan invitados como el coro Orpheus Music, la Banda de gaitas de Abarán Mazikandú, Las Cuadrillas de Aledo y Ronda de Motilleja y los Auroros de Javalí Viejo, con los que la conexión de las músicas del sureste peninsular y las celtas se hará patente. También estará como invitado especial Jon Pilaztke (fiddle, step dance) de los Chieftains. La Hermandad de las estrellas existe.

"Acabamos de llegar de Dublín. Esta ha sido una gira de más de 50 conciertos por toda España, y solo nos hemos ausentado para ir por Dublín y Edimburgo. Vamos directos de Dublín a Murcia, de pleno Atlántico frío al corazón mediterráneo", nos dice nada más saludar Carlos Núñez, que habla apasionadamente, lanzando datos como una catarata en favor de sus tesis.

¿Es en Irlanda y Escocia donde mejor se conservan las tradiciones de la música celta?

Por lo que vamos sabiendo poco a poco, la música celta no es solo lo que pensábamos que era; es bastante más. Esa es una de las cosas que he ido aprendiendo y he escrito en el libro. La música celta no se circunscribe solo a lo que conocíamos como países celtas, y de hecho se extiende y tiene su corazón en la península ibérica. Es impresionante. Arqueólogos como Sir Barry Cunliff, de cuyas teorías se ha hecho eco por ejemplo el British Museum en la última exposición Celt, explica que la lengua celta es indoeuropeo con acento ibérico. ¿Cómo es eso? Pues todo lo que llegaba por el mediterráneo, en cuanto llegaba a la península ibérica entraba en contacto con el Atlántico.

Desde hace miles de años la península ha sido el punto de contacto entre esos dos sistemas, esas dos energías, y a partir de ahí seguían su transcurso por lo que se denominaba el 'Atlantic corridor'. Resumiendo, muchas cosas de las que hoy creemos exclusivas del mundo celta llegaron desde el Mediterráneo; por ejemplo, muchos elementos de la gaita. ¿Nos llegó a nosotros desde Escocia e Irlanda o les llegó a ellos desde la península? La gaita llegó de sur a norte, y lo mismo pasó con las lenguas celtas. Así que se le ha dado la vuelta a todo lo que se sabía de los celtas, y por lo tanto todas las culturas de la península ibérica tienen el mismo derecho que Irlanda o Escocia de disfrutar de esa marca de prestigio internacional que es la música celta.

Una tesis de lo más interesante, pero ¿cuál es el objetivo del libro? ¿Qué le llevó a escribir La Hermandad de los Celtas?

Cuando me lo propuso la gente de Espasa, me pareció una oportunidad irrepetible. Me preguntaron si podía hacerlo en 6 meses; les dije que sí, pero al final fueron tres años. Parecía que todo lo celta fuera siempre rodeado de un halo de misterio, magia, leyenda, y lo que faltaba era ese lado científico que no se acababa de ver. Ha sido interesantísimo el trabajo interdisciplinar con los arqueólogos, lingüistas, musicólogos, y lo sorprendente es que todo apunta a un papel de la península casi fundacional de todo ese mundo celta, que en el fondo no es ninguna raza, sino un sistema de intercambio que lleva ahí en activo desde hace miles de años, y que conecta con el Mediterráneo. El mundo celta no era un mundo cerrado en el Atlántico, no era el fin del mundo, sino que siempre sintió fascinación por el Mediterráneo, y también por el Mar del Norte. Ha sido de siempre un mundo mestizo.

Hay quien ha llegado a dudar incluso de la existencia de los celtas.

Sí, pero por lo que nos dicen los arqueólogos, eso es científicamente incorrecto, porque no hay dudas de que hubo una cultura con unos elementos en común y que además esta cultura se ha extendido hasta el día de hoy. Cuántas veces hemos escuchado eso de 'la música celta es un invento comercial de los años 70, o un romanticismo del siglo XIX... Lo que hemos visto ha sido una continua utilización de las raíces para hacer algo nuevo.

Lo que vemos es como picos de popularidad a lo largo de la historia, y así encontramos que se pone de moda en la Edad Media con personajes mitológicos como el Rey Arturo , Merlín, Tristán€ Hasta las Cantigas de Santa María. En ese tiempo se puso de moda lo que se llamó 'materia de Bretaña'.

Alfonso X hablaba de los celtíberes'; más adelante, en pleno barroco, se pone de moda el libro aquel, 'Ossian'. Un joven llamado MacPherson dijo encontrar los poemas del mítico bardo que venían de los tiempos de Homero. Fue un gran desencanto porque había sido todo un engaño , pues hoy se sabe que lo se conoce como literatura o música osiánica fue material oral que ese hombre reescribió como se hace normalmente con la tradición, con los romances, con todo: tomas cosas del pasado, recompones y vuelves a darles entidad€ Los celtas de hace dos mil años ya estaban reutilizando piedras de mil años antes para legitimarse; un "ya estamos aquí", una adoración a cosas que venían de atrás, y es algo fascinante.

Una de las conclusiones del libro es que vivimos en un país privilegiado, porque estamos en una situación que nos permite disfrutar del Mediterráneo y del Atlántico y que además hemos sido creadores de ese mundo celta, porque es aquí donde aparentemente entraron en contacto esas dos filosofías de vivir.

Entre otras cosas, explica en su libro que la península ibérica se divide en dos zonas musicales, separadas por una diagonal. La parte de abajo (el sur flamenco) tiene mucho éxito mientras que la de arriba (el norte celta) queda desatendida. ¿Por qué ocurre esto?

El tema de la diagonal es algo fascinante, cuando enseñas esa diagonal imaginaria que fue formulada por un gran musicólogo como es el profesor Manzano, en que de la diagonal hacia el atlántico es el mundo de la gaita, y de la diagonal hacia abajo es el mundo de la guitarra y sus amigos, un arqueólogo te va a decir: "Anda, es la misma diagonal que se correspondía entre las lenguas celtas y las lenguas íberas". O sea, tres mil años después sigue habiendo dos sistemas diferentes, uno atlántico y otro mediterráneo, y hacia la zona central es lo que se denominaba el mundo celtibérico, mucho más mestizo. Entonces, ¿por qué ha tenido más éxito? Yo creo que porque el flamenco lo ha hecho especialmente bien y también es posible que esté más cerca de los estereotipos con los que la gente esté más habituada.

La música clásica, que es la que Alemania nos dice que es la mejor, la más desarrollada, la excelencia, solo tiene 300 años, y ha simplificado todo bastante en un mundo entre escala mayor y menor, y el mundo de la guitarra española está más cerca de ese mundo de la música clásica. En cambio toda esa franja del norte pertenece a un mundo más antiguo que lleva miles de años en activo, pero es más desconocido, no ha sido estudiado, incluso se esconde.

Claramente Madrid esconde todo lo que son esas músicas del norte, y nunca verás en la televisión pública esas músicas que están desaparecidas. Yo creo que eso también ha sido por una especie de modernidad mal entendida a partir de la democracia: desde los años 80 hemos pensado que para ser modernos había que borrar el pasado y mirar solo hacia el rock americano o hacia el flamenco, que se salvó milagrosamente, pero todo ese norte ha quedado totalmente olvidado. Ahora veo que hay una nueva generación de gente joven que vuelve a hablar de música, que se interesa por las raíces; no hay más que ver a Rosalía. Ojalá tuviésemos muchas Rosalías, y también en las músicas celtas, pero eso prácticamente no existe.

Una de las cosas que hago en el libro es una especie de llamamiento hacia los jóvenes creadores de música contemporánea, músicas urbanas€ La tradición debería ser un instrumento para inspirarse todos; de hecho, te vas a Latinoamérica y cualquier artista de cualquier género siempre va a intentar ponerle un toque de la cultura de su país, y eso en España no pasa. En Andalucía, por ejemplo, hay músicas que suenan más a celta que a flamenco; así están las músicas del Rocío, las gaitas rocieras, esas flautas, o te vas a los verdiales de Málaga, y en Murcia te encuentras músicas profundísimas como los auroros o las cuadrillas.



Precisamente quería preguntarle sobre la relación entre la música celta y las músicas del sureste, las cuadrillas.

Tanto las cuadrillas como los auroros llevan muchos siglos en funcionamiento. En el caso de los auroros, muy probablemente fue una herencia de músicas que se practicaban desde la Edad media. Es una forma de armonizar el canto que se hacía y sigue haciendo oralmente. Y las cuadrillas probablemente vienen de antes de la fundación del flamenco; instrumentos como los violines, o esa forma de tocar las guitarras, efectivamente conectan con cosas como el 'fiddle' de la música celta, que en la Edad Media se llamaba 'fídula'. Era un violín más cercano al mundo de la gaita, de la zanfona, un sistema más de la música celta que se ha conservado hoy, y me apetecen muchas esas colaboraciones que vamos a hacer; hemos invitado a varias fuerzas vivas de Murcia para este concierto.

Explica también que la gaita era como la 'guitarra eléctrica del medievo'. ¿Se han encontrado conexiones con músicas actuales como podría ser el heavy metal?

Es un tema fascinante. Sí. Por una parte, los conceptos más antiguos que conocemos de músicas celtas son de un manuscrito de alguien que se llamaba Ap Huw. Ese manuscrito recopila músicas que se estaban tocando en la Edad Media, pero que hoy se cree que ya venían de épocas anteriores, porque son muy antiguas, hacen referencias a los caballeros de la mesa redonda, a cosas que se pierden en las brumas del tiempo. Son músicas de arpa celta, músicas de bardos€ En un momento dado, con la referencia de ese libro, consiguieron escribir todas esas músicas que se hacían oralmente.

Ese manuscrito acaba de ser descodificado hace pocos años, y en él aparecen ceros y unos, que era la forma de armonizar de aquellos bardos. El uno era calma, como el azul del mar cuando no hay brisa ninguna. El cero era tensión: el blanco de la espuma. Esa tensión tú podías generarla de varias formas. Es un sistema 'double tonic', que, si sabíamos que existía la música celta antigua en la Edad Media, ha seguido en activo hasta el día de hoy en las músicas tradicionales más profundas y en el rock and roll, porque, ¿a dónde llegaron los ingleses pobres, allá por el 1600? A EE UU, y allí pasaron 2.000, 3.000 domingos cantando en las iglesias junto a los africanos, y allí se produjeron todas esas transferencias que ya sabemos, y nace el blues, el rock and roll, las músicas americanas€

El rock and roll, como el pop, de pronto llega de vuelta a las islas británicas con los Beatles en los 60, e Inglaterra recupera sus músicas antiguas que se habían perdido. A Inglaterra le pasó un poco lo que a España, que sus reyes lo que querían era música clásica. Los Borbones querían música italiana. Los reyes de Inglaterra lo mismo: querían música clásica, Haendel€ Aquí Farinelli, los italianos€ De pronto, con los Beatles, Inglaterra recupera sus tradiciones, pero además modernizadas con el componente africano. Un regalo tremendo para Inglaterra los Beatles de los 60, 70. Entonces esa es la razón por la que muchísimas melodías de rock and roll y de heavy metal recuerdan a músicas medievales (de gaita), tradicionales muy antiguas. La gaita era como la guitarra eléctrica de la Edad Media. Es muy probable que la gaita existiese desde el neolítico.

El caso es que, con las cruzadas, llegan por el mediterráneo y entran por nuestras costas ciertos productos, entre ellos muy probablemente el calibre cónico (la gaita actual tiene calibre cónico, no cilíndrico). El calibre cónico fue adaptado a las gaitas que ya existían en la península, y ahí nace la nueva gaita, que es lo que hoy conocemos como gaita gallega, gaita asturiana, portuguesa, o también las de Mallorca, las de Cataluña€ Ese calibre cónico que entró por el Mediterráneo fue un gran avance tecnológico, porque de pronto la gaita pasó a tener unos decibelios... Por ejemplo, mi gaita la mides y produce 110 decibelios. Tocamos con ACDC hace un par de años en Suiza; estaban muy cabreados porque las leyes suizas les decían: "Máximo 100 decibelios". Claro, un concierto de ACDC a 100 decibelios€ Aquello parecía una romería. Sonaban flojito. Total, que hace 1.000 años en la edad Media, la gaita se convirtió en la guitarra eléctrica. Era un subidón de energía y decibelios. Eso se extendió por toda Europa y por todo el Atlántico. Es curioso, porque ese tipo de gaita de calibre cónico se estableció aquí en la península, viajó hacia arriba y es la que hoy se conoce como la gaita celta. Los escoceses, los irlandeses, en Bretaña€ Se convirtió como en una bandera del mundo celta, cuando en realidad les llegó desde aquí, desde la península.

Dylan, en su discurso de aceptación del premio Nobel, decía que hay que conocer la propia tradición antes de tocar la música del momento. ¿Qué le parece esa afirmación? ¿Comulga con esa tesis?

Veo gente que está ya de salida, como Rosalía desde el flamenco, Salvador Sobral, desde Eurovisión, cantando en euskera o en gallego, o Amaia de OT con la pandereta cantando villancicos€ Dices: "Caramba, ya están ahí cerquita, cerquita". Ojalá eso se extienda, y los más jóvenes, efectivamente, sigan ese consejo de Bob Dylan, porque, si no, seremos puros consumidores periféricos de ese gran hipermercado global.

El mundo cada vez se parece más; encuentras los mismos productos en Murcia que en la Patagonia. Naturalmente, las tradiciones es lo que nos hace diferentes a nosotros, y mágicos, y lo que al resto del mundo les llama la atención, porque con nuestras tradiciones tenemos unos valores muy importantes que no podemos permitir que se pierdan. Sería una pena que España pasase a ser una Alemania o una Inglaterra más€ Un gran centro comercial donde la gente vive, trabaja y consume. Ya está. Yo creo que nosotros tenemos otros valores, otras músicas, otras cosas que no podemos permitir que se pierdan. Una buena forma sería lo que dice Dylan: que los jóvenes, los creadores de músicas contemporáneas, se inspiren en las tradiciones.

Hay una frase que le leí en una entrevista hace un tiempo y me llamó mucho la atención: "Las nacionalidades culturales no existen". ¿Lo mantiene o sube la apuesta?

Es evidente que las culturas tradicionales, como las músicas, no corresponden con los mapas. Tenemos 'hilos mágicos', como decía Manuel Rivas, con cantidad de lugares. En Marruecos están las músicas andalusíes, músicas peninsulares medievales que aprendieron y las conservaron mejor que nosotros. La música celta es otro caso parecido, y seguramente el Mediterráneo es otra casa común. Deberíamos aprovechar esas posibilidades que nos brindan la música y las tradiciones. Una de las grandes dificultades del mundo moderno es que hay fronteras que no se consiguen traspasar. Yo he conocido en EE UU el caso de los latinos. Están obsesionados porque no consiguen tener amigos gringos, de los rubitos, de los alemanes, escoceses, irlandeses.

La música sería una buena forma de unión si los propios irlandeses o escoceses supieran que los mejicanos tienen sus mismas jigas, que por cierto son heredadas de los españoles. Esa música celta en forma de villancicos fue llevada por los españoles por toda Latinoamérica. Si utilizásemos, si abonásemos todos esos vínculos€ Yo estoy convencido de que es posible que haya países que tienen dones especiales, como las personas (unos son de ciencias, otros de letras€). Hay países que claramente lo mercantil y las finanzas se les da mejor que a otros; es evidente, en eso nos dan un repaso, y nosotros tenemos otros valores, otras prioridades en la vida.

A lo mejor, un alemán, a los 30 años, ya ha hecho las cuentas y sabe el dinero que va a tener cuando se jubile; un español, ni de broma, no quiere saberlo, porque tenemos una mentalidad diferente, más mágica, más de ya se verá lo que puede pasar. Creo que uno de los valores mejores que tenemos, demostrado además durante siglos y siglos, es que nosotros sabemos mezclar. Siempre nos gusta mezclar todo. La propia España es resultado de ese esfuerzo de conectar, que, ojo, es una cosa muy celta en el fondo. Eso viene de filosofías antiguas, de cuando en el Mediterráneo o el Atlántico, países diferentes con lenguas diferentes haciendo comercio, siempre querían buscar esa conexión, esos puntos en común.

Nuestras músicas medievales, nuestras músicas tradicionales son así, son mestizas, supermezcladas. No deberíamos tener complejos y deberíamos ser conscientes de que siempre se nos ha dado bien mezclar, y que es muy posible que el mundo necesite más que nunca ese tipo de filosofía, ese conectar a la gente. Creo que hay muchísimas cosas por hacer, y que solo nos quedan 10 años. Si en 10 años no pasa algo, muchísimas de las tradiciones musicales se perderán para siempre. Hay que espabilar.