Moody Sake: "El disco es muy vivo ¡Solo hay que subir el volumen para gozarlo!"

La irrupción de Moody Sake, trío murciano de rock, causó bastante impacto antes incluso del lanzamiento de su primer álbum, Wilderness, que llega ahora. En apenas tres años se han convertido, tras varias giras encadenadas y un par de EPs previos, en una de las bandas de referencia en su género en Murcia y España, construyendo un sonido propio colocándose en una posición privilegiada por su maestría compositiva, próxima a los clásicos rock y blues de los 60 y 70.

Moody Sake es un potente trío que hace un rock enérgico; beben de los setenta, pero con un sonido contemporáneo. Wilderness se grabó en los estudios del prestigioso productor Paco Loco en Cádiz. Si antes eran una banda para disfrutar en concierto, ahora han conseguido hermanar estas dos facetas con la misma brillantez que las grandes formaciones de rock de antaño. Los Sake llevan prácticamente un año sin pisar Murcia, y hay mucha expectación alrededor de sus movimientos. Les seguiremos la pista, y nos quitamos el sombrero ante su nueva referencia; adictiva a cada nueva escucha.

¡Enhorabuena por Wilderness! Me parece un auténtico trabajazo que sobresale de la monotonía habitual. ¿Cómo está siendo recibido? Lo habéis anticipado con un par de canciones.

¡Muchas gracias! Tanto el primer avance -I'm No Good- como el segundo -I've Been Cooling- han impactado gratamente a los seguidores de Moody Sake. Pensamos que son un par de buenos entrantes para adelantar Wilderness. Nos alegra que hayan gustado siendo dos canciones tan diferentes, pero igual en el estilo... ¡Moody!

Tras dos EPs, os habéis decantado por el lanzamiento de un álbum. ¿A qué se debe esta elección de formato?

Después de la primera parte de la gira de Top the Moody en otoño de 2017, nos dimos cuenta de que teníamos un puñado de buenas canciones, que sonaban en su conjunto muy maduras. También representan una nueva etapa de la banda, y necesitábamos mostrarlo en su extensión. ¡Había muchas ganas de grabar un largo!

¿A qué hace referencia el titulo de Wilderness?

Wilderness significa, inhóspito, salvaje... Podemos decir que también queremos lanzarnos al camino, un camino donde no sabes lo que vas a encontrar y que es totalmente desconocido, pero con lo bueno que es el aventurarse y saber qué puedes encontrar en el camino. El título le viene muy bien, ya que es una nueva etapa para todos nosotros.

Lo habéis grabado en el prestigioso Paco Loco Studio de Cádiz. ¿Cuál fue la razón de escogerlo e iros tan lejos? ¿Cómo ha sido la experiencia?

La idea fue de Ginés (voz y guitarra). Él estudió un Máster en Producción y Sonido, siempre ha sido quien ha guiado a la banda respecto a en qué estudios trabajar y dónde. Ginés siempre escuchó las buenas recomendaciones que le llegaban de Paco, y ahí fuimos; la distancia nos daba igual siempre que pudiésemos trabajar bien. Desde luego ha sido una gran aventura. Es un genio, y trabajar tanto en su estudio como con él como productor nos encantó. Nunca habíamos grabado un largo en un estudio profesional, y aprendimos muchísimo.

¿Cómo fue la grabación? ¿Estáis contentos con el resultado? ¿Pensáis que recoge lo que representan Moody Sake en directo?

Nos levantábamos tempranito, desayuno fuerte para aprovechar el día, a las 9 ya estábamos tocando. Y así 7 días, tomando notas, pruebas, tocando, fijando ideas... Hemos grabado los tres en directo guitarra, bajo y batería, que es el formato Moody Sake, que sonara vivo, potente y poderoso. Y la verdad que suena muy vivo. ¡Solo hay que subir el volumen para gozarlo muy fuerte! A partir de ahí, voces, arreglos etc.

Uno de los aspectos que destacaría de lo que he escuchado del álbum es el impresionante sonido, propio de bandas muy consagradas. Cada instrumento suena al volumen exacto para destacar sin quitarse protagonismo. ¿Es difícil? ¿Algún truco que podáis contarnos para haber conseguido este nivel de excelencia?

Hay que escuchar la canción, comprender su tempo y sobre todo darle lo que pide. Cada canción tiene sus bpm (pulsaciones por minuto) y hay que tratarla con calma. A veces la canción sale casi directamente preparada para maquetar; otras llevan más tiempo. Aprendimos también a saber que cada instrumento tiene muchas maneras de ser grabado, qué sonidos debemos o podemos adaptar en cada ocasión para que cada uno resalte de cierta manera y que esté cada uno bien ejecutados.

En cada disco habéis trabajado desde un sonido distinto y le habéis querido dar un toque diferente. En este, ¿habéis buscado que sonase más€?

En este que sonase mas orgánico, más directo y en directo. Creemos que nos hemos acercado bastante a cómo suenan nuestro directos, pero también añadiendo detalles que solo en estudio podemos hacer, como diferentes capas de coros, varias guitarras y detallitos de teclados.

¿Sale como autoeditado o habéis podido contar con la colaboración de alguien más?

De momento, el 22 de noviembre sale en plataformas, y una pequeña tirada será en autoeditado. Pero todo esto es provisional, no queremos quedarnos ahí, pero una tirada exclusiva sí que tendremos. Después de esto, ¡quién sabe dónde puede acabar!

¿Qué vamos a encontrar en este trabajo y cuáles son las grandes diferencias con los anteriores?

Un álbum madurado durante un año, grabado para escuchar en casa a un volumen del 11 (esto es muy importante), para corearlo en directo o cantarlo en casa o en el coche (también muy alto). La diferencia: cuenta con más experiencia en el estudio y más tiempo en la carretera. Ha sido un álbum compuesto casi para el directo y en el directo.

¿Es mi sensación o habéis endurecido el sonido?

Si te refieres al segundo avance (I've Been Cooling), es probable, aunque el disco en toda su extensión cuenta con muchos estilos y pinceladas de diferentes. Claro que hay riffs 'made in Moody Sake' -rápidos, estruendosos y contundentes-, pero también canciones mas pausadas. Tampoco mantenemos una línea en todo el álbum; evolucionar y encontrar otros caminos es bueno, por eso suena muy Moody Sake.

Con un sonido tan peculiar, ¿qué grupos creéis que son vuestras principales influencias?

Siempre hemos dicho que nos encantan los clásicos de los 60 y 70, del rock y blues (Grand Funk, Dust, Sabbath, Zeppelin, Purple, Hendrix, Cactus, KISS, Queen etc.), pero también nos han influido bandas de los 90 y más actuales, como Graveyard, Rival Sons, QOTSA, Oasis, o ya de los últimos 5 años, como Royal Blood. Hemos escuchado toda esa música muy fuerte y desde pequeños. A partir de ahí desarrollas mucho tu forma de tocar, pero siempre hemos sido muy de ir a nuestro rollo.

¿Cómo de cambiante es vuestro humor? ¿Cómo se ha manifestado en este nueva entrega?

Solemos ser muy inestables en el escenario, ¡aunque tengamos que mantener la calma! Seguimos manteniendo el buen hacer de la banda, tanto arriba en el escenario como entre bambalinas.

¿Por qué el inglés como idioma para componer y cantar?

Es una pregunta que nunca nos hemos hecho. Ginés escucha música en ingles y canta y habla en inglés de siempre, Toni siempre escuchó música anglosajona. Ángel creció con The Beatles... Es lo que nos salió y donde nos sentimos cómodos.

¿Qué destacaríais de las letras del nuevo trabajo?

Son letras que cronológicamente representan lo vivido en este cambio que hemos tenido en el álbum, especialmente por Ginés, que es quien las ha compuesto y ha plasmado sus emociones y pensamientos. También sirven como un saneamiento y, expresándolo así, son letras con un gran significado.

¿Hay algo de vuestra trayectoria, musicalmente hablando, que no volveríais a repetir?

Realmente no nos arrepentimos de nada, todo ha pasado bien. Somos conscientes de que esto empieza ahora. Solo no haber llegado más lejos, pero todo se andará.

Un adjetivo para cada miembro del grupo, que lo caracterice€

Ginés paciente, Angel aplicado, y Toni constante.

¿Cuál es el origen y razón del nombre de la banda?

El nombre de la banda fue idea de Ginés y Jesús (primer bajista de la banda). Es una expresión que viene a significar 'con un humor cambiante, malhumorado', que viene de la expresión 'for God's sake'. El nombre nos viene perfecto, pues la música de Moody Sake es así, nerviosa, descontrolada y, como decimos, se ajusta perfectamente a nuestra forma de ver la música.

¿A pesar de los malos augurios, el rock sigue sobreviviendo?

El rock nunca morirá. Se apagarán unas estrellas pero siempre podremos disfrutar de ellas a través de su legado. Las nuevas generaciones tienen que tomar las riendas y lo harán. Tenemos una nueva generación muy prometedora que esta demostrando mucho. Tanto a nivel nacional como internacional, estamos en una época de cambio, y eso ilusiona mucho, aunque a veces se haga duro.

¿Cuesta mucho sacar adelante un grupo de rock?

Llevar una banda es casi como llevar una casa y una familia. Tienes que procurar ser un buen administrador, intentar siempre invertir en lo mejor para el grupo, no puedes descuidar ningún detalle, y trabajar para mantenerte en la posición que mereces. Es siempre muy importante también tomar un respiro y que no todo debe ser trabajo 24/7, acabaríamos locos. Por eso es importante disfrutar de cada paso que das.

Habéis sufrido cambios en la formación. ¿Qué ha supuesto la incorporación de un nuevo bajista al sonido de la banda?

La banda sigue siendo la misma; Ángel se adaptó muy bien. Además es amigo de Toni desde niños, vecinos del mismo pueblo, y además ya habían tocado antes juntos en otros proyectos. Hemos tocado mucho estas últimas semanas. Su actitud y la aptitud la notamos desde el primer día. Fue una inyección de vitamina que ingresara en al banda.

Después de un año sin tocar en casa, por fin hay fecha, y además presentáis disco. ¿Qué habéis preparado para la ocasión?

Tenemos muchas ganas, muchísimas, de pisar este viernes la Sala REM. Tendremos el disco en directo, pero también canciones de los primeros EPs. Estaremos tocando junto a dos musicazos como son Saray Melo y Ricardo Ruiz (coros y teclados), que además curraron con nosotros en el disco. Además vendrán Desert Varnish, una banda de 10, que estarán estrenándose ese día. O sea, la FIESTA hecha concierto.

Tras este intenso LP, ¿cuál es el siguiente paso a dar por Moody Sake?

Estaremos presentando y promocionando el álbum durante todo lo que queda de 2018 y enero de 2019. Darle toda la difusión posible. En febrero empieza el tour, y estaremos rodándolo por toda España, y esperemos que fuera de ella también. Esto acaba de empezar.