Sole Giménez: "Hombres y mujeres tenemos distintas maneras de expresar la sensibilidad"

Hace ya trece años que Sole Giménez dejó Presuntos Im- plicados, y ahora se ha rodeado de ´hombres sensibles´ para reivindicar su delicadeza a través de composiciones inéditas (suyas y de ellos). Y no solo eso, ha compartido micrófono con estos invitados, marcándose unos dúos en los que se mueve por derroteros estilísticos varios. Los hombres sensibles –así tituló su nuevo disco– son Dani Martín, Carlos Goñi, Mikel Erentxun, Víctor Manuel, Teo Cardalda, David DeMaría, Pedro Guerra y Antonio Carmona, entre otros, y un cachito de ellos también estará presente mañana en el Víctor Villegas.

En Los hombres sensibles ha querido colaborar exclusivamente con cantantes masculinos unidos por la sensibilidad. ¿Cuál ha sido el motivo?

La verdad es que no fue algo meditado, sino que surgió de manera espontánea. Me dí cuenta de que todos los colaboradores eran chicos y al final me pareció muy interesante tener la posibilidad de escuchar las voces de los hombres más sensibles y más empáticos, como son mis compañeros de profesión.

¿Cómo seleccionó a los artistas que la acompañan?

La selección fue también de manera natural. Llamé a amigos para que colaborasen en el disco, primero trayendo canciones originales, y al final termine pidiéndoles que hiciéramos duetos.

¿Nota que hay distinta sensibilidad entre hombres y mujeres?

Pues no es que haya distinta sensibilidad entre hombres y mujeres, sino que creo que tenemos distintas maneras de expresarla. Tradicionalmente a los hombres, lamentablemente, se les ha pedido, incluso obligado, a ocultarla y a no reconocer esa sensibilidad. Por eso, a lo mejor, sus maneras son diferentes.

¿Cuál es la cualidad de los ´hombres sensibles´? ¿Tenían que ser estos o hay otros también?

Pues la cualidad más importante de los hombres sensibles es que no se avergüenzan de su sensibilidad y, por supuesto, en esa situación hay muchísimos hombres.

¿Cree necesario recordar que los hombres son sensibles? Porque puede interpretarse como una manera de perpetuar los estereotipos...

Pues sí, creo que sí es necesario, porque realmente el estereotipo es el de que los hombres no son sensibles, y hay que recordar que sí que lo son.

Iván 'Melón' Lewis también ha dejado su huella en este disco. Supongo que es un hombre sensible.

Iván es un nombre de una gran sensibilidad y lo demuestra tocando el piano como nadie.

Dani Martín le proporcionó el leitmotiv del álbum: «Que yo ya lo dije, que los valientes siempre se atreven a llorar». ¿Es la pieza que cierra el círculo y que le da sentido a todo?

Dani Martín se inspiró en el título del disco para hacer una canción que, creo que sí, efectivamente cierra un poco el círculo y da sentido a todo el álbum.

Una de las cosas que precisamente ha conseguido en este disco es que sea una mujer la que dé voz a los hombres y no viceversa, que ha sido lo habitual a lo largo de la historia. ¿Cómo lo ve?

Creo que es necesario darle voz a los hombres, venga de una mujer o de un hombre. Evidentemente la historia no nos ha dejado a las mujeres participar mucho en eso pero, vaya, va siendo hora de cambiarla.

¿Se ha sentido alguna vez en su profesión discriminada por el hecho de ser mujer?

La música es una industria bastante repleta de hombres, y estos años atrás, pues sí, ha habido mucho machismo, hay que reconocerlo, y yo me he sentido discriminada en determinadas ocasiones, por supuesto, por el hecho de ser mujer.

¿Y lo de autoproducido?

Tal y como están las cosas en este momento, creo que es una de las opciones más sensatas, y, aunque es un trabajo arduo, me parece bueno tener esa libertad.

Avanzadoras fue un libro-disco presentado hace unos años en el que se reunió a artistas de la talla de Estrella Morente, Ana Belén, María Dolores Pradera, Leonor Watling o María de Medeiros. ¿Dónde quería poner el acento?

Avanzadoras fue un proyecto de Oxfam Intermon que lo que quería era visibilizar el trabajo de las mujeres en el mundo; de las mujeres que rompen esquemas, contradicciones y hacen que las sociedades ´avancen´. Ahí queríamos poner el acento.

Los artistas son muy criticados cuando se manifiestan políticamente en España. Ha sucedido también ahora, por ejemplo, con Joan Manuel Serrat, que hizo unas declaraciones en contra del independentismo. ¿Qué piensa de todo esto?

A mí me parece que los artistas son personas, son ciudadanos, y tienen todo el derecho a manifestarse. Es cierto que nosotros contamos con la posibilidad de llegar a más gente, y eso siempre va a crear controversia, porque va a haber gente que esté de acuerdo con lo que digas y gente que no lo esté, y aquellos pensarán que estás hablando de más, pero somos ciudadanos y tenemos derecho a decir lo que pensamos.

Supongo que le resultaría gratificante que le concedieran el Premio Leyenda en la primera entrega de los Premios de la Música de la Región de Murcia.

El Premio Leyenda fue muy bonito recibirlo, claro que sí. Es una trayectoria larga la que llevo a las espaldas y me siento honrada de que hayan pensado en mí para este premio.

¿Con qué se queda de la experiencia con el grupo? ¿Le ha llenado su carrera en solitario tanto como sus años en Presuntos?

Mi paso por Presuntos Implicados fueron 23 años de trabajo muy intenso y de experiencias maravillosas. Me quedo con lo mejor, evidentemente. Mi carrera en solitario ya va por 13 años, y también ha sido muchísimo el trabajo que hay detrás. También ha sido muy gratificante llegar hasta aquí, y me quedo con todas las experiencias, con los buenos discos que, creo, he podido hacer y con que la gente que los ha disfrutado. Me quedo con todo eso.

¿Qué se va a encontrar el espectador que acuda al concierto?

El espectador que acuda al concierto de este sábado pues se va a encontrar con un repertorio que espero que disfrute, en el que vamos a pasearnos por canciones del último disco, de otras que me acompañan años y de un formato que nunca ha venido a Murcia, con dos guitarristas maravillosos, Iván Cebrián y Nacho Tamarit. Yo creo que es un formato que permite mucha intimidad y mucha complicidad con el público. Creo que lo van a disfrutar mucho.