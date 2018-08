Pepa Aniorte: "Estar vivo es motivo de celebración a diario"

Orihuela, 1972. Aunque nació en Orihuela, se siente murciana desde que su familia se trasladó aquí cuando apenas tenía cuatro años. Comenzó cantando en una orquesta hasta que, tras hacer publicidad, se inició en el ámbito cinematográfico y televisivo, en el que ha participado en multitud de películas y series. El año pasado tuvo una exitosa participación en la sexta edición del concurso ´Tu cara me suena´.

Ejerce con todo orgullo de murciana donde quiera que va. «Conmigo flipan cuando hablo murciano, dicen que me invento las palabras». Este año se lamenta de que no va a tener vacaciones hasta octubre porque su trabajo en la serie diaria de TVE Servir y proteger la mantiene ocupada. Hablamos con Pepa Aniorte de su trayectoria, sus proyectos y sus mejores recuerdos de verano.

¿Cómo fueron tus inicios?

La primera vez que me subí a un escenario fue a cantar. Trabajé como cantante de orquesta muchos años, y empecé a estudiar Arte Dramático porque me di cuenta de que el escenario era el lugar en el que quería estar, interpretando. Me fui a Madrid a probar suerte y, de momento, aquí sigo. La suerte me acompaña y estoy trabajando en lo que me gusta. ¿ Qué más se puede pedir?

¿Cuándo supiste que serías actriz?

Cuando empecé a cantar en orquestas, con 18 años, sentí que el escenario era para mi ´El Lugar´, el sitio al que siempre iba a querer volver, donde quería quedarme a vivir. Por eso decidí entrar en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Sabía que tenía que prepararme y adquirir herramientas para poder afrontar el oficio.

¿De no haber sido actriz, qué otra cosa te habría gustado ser?

Supongo que periodista o psicóloga, cualquier profesión que me acercara a comprender y descifrar el comportamiento de las personas. Es una de las experiencias que más me gustan de mi trabajo, el tener que abordar cómo y por qué un personaje se comporta de una forma y no de otra; entrar en su mente, su educación, sus costumbres€

De todos los premios que has recibido, ¿cuál es tu favorito?

Hasta hoy he recibido algunos premios, pero uno de los que mayor ilusión me hizo fue el premio Cultura y Mujer, en Murcia, en 2013. Y todos los que he recibido aquí, en mi tierra. Lo más hermoso de un premio siempre es de dónde viene y quién te lo da, y si son tus paisanos no puede haber nada más bonito y más emocionante.

¿Cuál ha sido el verano de tu vida?

Este verano, el de 2018. No suelo mirar mucho atrás, creo que estar vivo es motivo de celebración, y yo, desde luego, lo celebro todos los días... [Risas]. Me parece fundamental dar mayor importancia a lo que tenemos y somos ahora que a lo que fuimos en un tiempo que ya pasó, o lo que seremos en un futuro que es imposible desvelar.

¿Vas a tener vacaciones este verano o las has tenido ya?

Tendré algunos días de descanso, pero en octubre. De momento, disfruto de la piscina en mis huecos libres y de algún fin de semana que me puedo escapar.

¿Recuerdas alguna anécdota de los veranos de tu infancia o tu juventud?

En mi infancia pasaba el verano entre la playa y el pueblo de mi madre, La Aparecida. En cuanto cumplí los 18, los pasé cantando por los pueblos de España ¿Anécdotas? Seguro que hay muchas, pero lo que más recuerdo de mi infancia es el olor a playa, ir siempre en bici y no querer dormir la siesta nunca. De mi juventud como cantante, recuerdo mucho viaje en furgoneta, compañeros estupendos, casi familia, muchos kilómetros y pueblos geniales de nuestra geografía. Y no poder echarme la siesta, con la falta que me hacía€[Risas].

¿En qué lugares has veraneado?

En Los Urrutias y Los Alcázares, y, del norte, en Getxo.

¿A qué países has viajado?

He viajado poco, Inglaterra y Francia.

¿Cuáles son tus playas o paisajes favoritos de la Región de Murcia?

Me gusta mucho el Mar Menor y me encanta Águilas. Además, le tengo un cariño especial porque fui pregonera de su Carnaval hace unos cuantos años y su belleza y su gente me conquistaron para siempre.

¿Recuerdas alguna canción del verano?

¿Con una juventud dedicada a ser cantante de orquesta? Casi todas [Risas]. Pídeme la que quieras que te la canto.

¿Ibas a cines de verano?

Algunos de esos cines lamentablemente ya no existen. Vi muchísimas en los cines de Los Alcázares y Los Narejos. Lo mejor era ir con los amigos o mis hermanas, con los cojines para las incomodísimas sillas, los bocatas, las pipas y la rebequita para cuando refrescaba... ¡Qué buenos recuerdos!

¿Eres más de chiringuito o de sombrilla?

De chiringuito, por supuesto. Soy bastante comodona.

¿Cuál es tu aperitivo favorito?

Los caballitos y el pulpo, pero también soy mucho de patatas fritas y unas almendricas.

¿Tu primer amor fue en verano?

Creo que no, pero hace tanto que ni me acuerdo [Risas]. No, mi primer amor fue en el instituto.

¿A qué edad aprendiste a montar en bici?

Creo recordar que con ocho o nueve años. Era una BH roja que heredé de mis hermanas y a la que hubo que bajar el asiento para que yo llegase bien a los pedales. Era buenísima. No se rompía nunca y eso que me caí cien veces. ¡Madre mía!

¿Practicas algún tipo de deporte en verano?

No, ni en invierno.

¿Qué lees en verano?

Siempre novela. Generalmente de intriga o policíaca. Las últimas que acabo de leer han sido La Bruja, de Sarah Lark, y La hora de las mujeres sin reloj, de Mamen Sánchez.

¿Has practicado nudismo alguna vez?

Cuando era pequeña [Risas].

¿Qué otros proyectos tienes para después del verano?

Mi proyecto es seguir trabajando. Espero que me lo aprueben. De momento, continuamos grabando la serie diaria Servir y proteger, para TVE. Estoy muy contenta por la acogida del público y por María, mi personaje, que es una mujer muy ´normal´, pero que, como casi todas las mujeres que nos rodean, nuestras madres o hermanas, es una luchadora y una trabajadora incansable. ¡Me gusta María!