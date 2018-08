"No soy ni mujer ni hombre"

ALGUNOS TÉRMINOS SOBRE EL GÉNERO

: persona cuya identidad de género no coincide con la asignada al nacer.: persona que se ha operado y hormonado para una transición física. No debe usarse porque se centra en el físico y no en la identidad de género. Transgénero es el término correcto.: persona que no se identifica con ningún género. No lo tiene.: aquella cuya identidad de género no se identifica con los conceptos ‘hombre’ o ‘mujer’, tal como se entiende en la sociedad en la que vive.: persona que se mueve, ‘fluye’, por el espectro del género, pudiendo identificarse en algunos momentos de su vida como mujer, en otros como hombre, o en cualquiera de los géneros no binarios.: persona que tiene claro que su género coincide con el asignado al nacer, pero que en momentos de ocio, se viste del género opuesto. Ejemplo: drag queen.: persona cuyo género coincide con el asignado al nacer. Lo contrario a ‘trans’.: lesbianas, gais, transgéneros, bisexuales e intersexuales. El ‘+’ representa el resto de diversidad de identidad y expresión de género, así como de orientación afectivo-sexual.