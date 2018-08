Casablanc: "Filoctetes representa a la sociedad y Ulises a políticos como Casado"

Actor. El camaleónico intérprete llega hoy a San Javier con 'Filoctetes', donde se pone en la piel de un héroe abandonado y traicionado por sus compatriotas que guarda el arma para ganar la Guerra de Troya.

Se puso en la piel de Luis Bárcenas en B (2015), en la de Francisco de Goya para la serie El Ministerio del Tiempo (La 1), y en la del Doctor Balmis en 22 ángeles (2016). Ahora, el camaleónico actor nacido en Marruecos se atreve con Filoctetes, la última tragedia que escribió Sófocles. Pedro Casablanc interpreta al héroe griego en la versión de Jordi Casanovas y Antonio Simón que esta noche llega al escenario del Auditorio Parque Almansa en el marco del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier. El intérprete, de 55 años, aparecerá en escena junto a un elenco actoral de altura en el que se encuentran también Pepe Viyuela, Félix Gómez y Samuel Viyuela.

¿Cómo ha sido la preparación del papel de Filoctetes?

Cuando me lo ofrecieron me hizo mucha ilusión porque es un personaje con el que me siento muy identificado. Estudiar un gran texto como el de Sófocles conlleva muchas dificultades, tanto semánticas, como léxicas. Filoctetes es un texto muy filosófico y político, pronunciado por una especie de vagabundo dolido y rencoroso.

Pero también sabio.

Sí. Es un Diógenes con una tremenda soledad que ha sido agraviado por parte de los poderosos. Sófocles describió en su texto a un personaje con una herida cancerosa en la pierna por la mordedura de serpiente, que vive sin higiene y en soledad en una isla. El equipo de caracterización ha hecho un gran trabajo para que sea más fácil ponerme en la piel de este personaje tan característico. Hace tiempo que no llevaba la barba tan larga [Ríe].

¿Qué hay de Casablanc en el Filoctetes que va a poder verse en San Javier?

He incorporado al personaje mi visión sobre la rebelión o los poderosos. Aunque te enfrentes a la verdad, en este mundo siempre vas a estar perdido, sobre todo cuando el dinero y el poder están sobre la mesa.

Una visión algo pesimista...

Sí, aunque todo el mundo se identifica. El público siempre se pone de parte del que sufre una injusticia. Como aquel al que echan de su casa o al que llega en patera a una playa. Por ese motivo, Filoctetes es el reflejo de la sociedad. El público va a poder ver el conflicto de intereses a través de los ojos de su protagonista.

La política tiene un gran peso en la obra. ¿Es por ello que el público puede leer la pieza en clave de actualidad?

Sí. Ocurre en la mayoría de textos clásicos. Este en concreto pone en tela de juicio si el fin justifica los medios. Estos días he visto en los periódicos a Pablo Casado saludando a los que han llegado a Algeciras en patera. Es una jugada electoralista en toda regla. Casado sería el Ulises de la obra, fotografiándose delante del paria, del que lo tiene todo perdido, para llevarse crédito político. Filoctetes, en cambio, nos representa a todos.

El cuento no ha cambiado mucho.

Efectivamente. Nuestro sentido de la Justicia, de la Igualdad o del Bien sigue siendo el mismo. Es por ello que el teatro clásico o el de Shakespeare sigue siendo actual. A pesar de la tecnología y de las comodidades que ahora tenemos no hemos cambiado en nada. Seguimos siendo igual de hipócritas y de enamoradizos que siempre.

Llama la atención que pese al papel de la Guerra de Troya, no hay sangre en el montaje.

Sí. Es una tragedia que acaba 'bien', a pesar de que Troya es destruida. En esta tragedia no muere nadie, como ocurre en otras obras de Sófocles, como Edipo rey o Antígona. Cuando la escribió, el autor contaba con más de 80 años de edad y le interesaba hacer una obra reflexiva y filosófica. Te viene a decir que las guerras son una masacre entre personas que no se conocen para el provecho de poderosos que sí que se conocen pero que no se masacran. Filoctetes pasa 10 años solo en una isla entregado a sus pensamientos. Ha llegado a la conclusión que las guerras no sirven para nada, pero de alguna manera, debe enfrentarse a su destino.

En esta obra se ha comparado a Sófocles con Hitchcock por el manejo de la tensión. ¿Está de acuerdo?

Creo que la obra del autor más hitchcockiana es Edipo rey, donde el mismo autor del crimen es el que está investigando. En Filoctetes podríamos ver al Hitchcock más político.

Está a punto de estrenar tres películas: Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico; Alegría, tristeza, de Ibon Comenzana, y la comedia Superlópez. ¿Le veremos en más proyectos en 2018?

En dos semanas empiezo a rodar con Daniel Calparsoro El silencio de la ciudad blanca, voy a acabar la Trilogía del Baztan ( El legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta) y haré una pequeña pero intensa colaboración en la película de Pedro Almodóvar, Dolor y gloria.