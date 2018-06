Fin de semana a todo swing en el Teatro Circo de Murcia

Fin de semana con mucho swing en el Teatro Circo de Murcia. La primera edición del Swingmaneje, festival internacional de swing, presenta un par de jornadas entretenidas, con clases de reconocidos profesores nacionales e internacionales, bandas de swing y muchas actividades relacionadas con esta fascinante cultura.

Hoy viernes actúa Enric Peidro Swingtet, que ya pasó por Jazzazza para presentar su segundo disco, Happiness is a thing called€ Jazz. Toda una lección de swing y de jazz clásico. Será a las nueve de la noche y el precio de las entradas es a partir de 10 euros. El Swingtet suena como una máquina bien ensamblada donde cada uno de sus miembros encuentra su apoyo perfecto en el resto de los músicos. El repertorio se compone de clásicos, en general no demasiado conocidos, de autores tan relevantes como Count Basie, Duke Ellington, Don Byas (verdaderamente delicioso ese Living my life, junto al Walkin´ home de Arnett Cobb que cierra el álbum), Lester Young o Johnny Hodges, entre otros. Merece la pena escucharles.

El sábado será el turno de la Big Band Cotijazz. Creada en 2011 al amparo del Festival Internacional de Jazz de Las Torres de Cotillas, esta Big Band está compuesta por excelentes músicos del Sureste español. Combinando un homenaje a la Big Band de Woody Herman y en especial a uno se sus arreglistas, Bill Holman, incorporan obras originales.

Además de las clases y los conciertos en el TCM, el Swingmaneje trae también una serie de actividades para todos los públicos relacionadas con esta fascinante cultura. La Street Swing Band, una banda al más puro estilo Nueva Orleans, transportará a los aficionados a los comienzos de la era del jazz; Mesié Picú DJ les hará bailar, y habrá una ruta guiada para descubrir la Murcia de finales del XIX.