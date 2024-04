Yúfera debuta en el Águilas ante La Unión, el equipo más en forma del grupo

Esta tarde, a las seis, se juega el Águilas FC la última posibilidad de engancharse a las posiciones de play off, y lo hace frente a La Unión Atlético, el equipo más en forma del grupo IV de Segunda RFEF con la llegada de Sergio Yúfera al banquillo, quien sube al primer equipo desde el filial tras el despido de Iñaki Bea.

Aunque el rival no es el más propicio, se juega toda la temporada el equipo costero ante el mejor de la segunda vuelta en el grupo IV de Segunda Federación, La Unión de Fran Alcoy, que desde su llegada al banquillo suma siete victorias y dos empates, una trayectoria que no preocupa al nuevo técnico costero: «No, no me preocupa la trayectoria de La Unión, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, tenemos que volver a ser el Águilas que fue en la primera vuelta, un equipo compacto, que no concede nada, agresivo, y siendo nosotros mismos podemos hacerle daño a La Unión», comentó el entrenador natural del Puerto de Mazarrón, quien asegura que el equipo «está cogiendo los conceptos, vemos a la gente motivada, con ganas, deseando volver a ver a ese Águilas de la primera vuelta».

Yúfera no dispone para la cita del lesionado Mawi ni con Isis Ros, sancionado, además de la duda de Ismael Athuman, con molestias en la rodilla. La alineación podría ser Buigues, Blas, Pelón, Ismael Athuman, Góngora, Mario Abenza, Tropi, Joel, Aitor Pons, Solano y Francis Ferrón.