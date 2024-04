El Águilas FC, obligado a ganar para no renunciar a la zona alta

El objetivo por el que luchará el Águilas FC en este tramo final de la temporada pasa por lo que haga está tarde en su visita al Antoniano, todo lo que no sea ganar, incluso un empate lo puede alejar del play off en el tramo decisivo del campeonato, tal y como reconoce el entrenador costero Iñaki Bea. «Los demás tiene que seguir su camino, pero nosotros el nuestro, tenemos que sumar de tres, por eso el partido de hoy es súper importante, si queremos lograr el objetivo de jugar el play off, para estar vivos, para estar ahí», dijo.

La expedición blanquiazul partió ayer hacia tierras sevillanas con casi toda la plantilla disponible, entre ellos el lateral derecho Blas y el central Athuman. Quedó fuera de la lista el centrocampista Baeza que está entrenando en los entrenamientos, además de Víctor Fenoll, que sufrió una rotura de fibras, y Mawi, que continúa en su proceso de recuperación. Por lo que no se esperan muchos cambios por los jugadores disponibles, aunque si nos atenemos al partido de la pasada semana, Iñaki Bea, está obligado ha realizar modificaciones en el equipo inicial. Joel podría situarse en la medular abandonando la línea defensiva, donde podría volver Ebuka; y Mario Abenza y Tropi son intocables en el doble pivote. Todas las dudas llegan en quien ocupará la línea ofensiva, en donde está el déficit del equipo durante toda la temporada a la hora de hacer gol. Aunque por las características del Municipal de Lebrija, Francis Ferrón sería el único que podría tener asegurada su participación.