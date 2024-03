El Águilas encara un nuevo duelo regional repleto de obligaciones y con distintos objetivos

«Contra el Orihuela dije que si no ganábamos teníamos que seguir, ese cartucho lo hemos gastado y sí tenemos que ganar al Cartagena B, tenemos que sumar de tres en tres», con esta contundencia se manifestaba Iñaki Bea en la previa del partido que esta tarde (18.30 horas) enfrentará al Águilas FC y al FC Cartagena B en el Centenario El Rubial. Un duelo con obligaciones para los dos equipos, buscando objetivos diferentes, sí para el filial albinegro necesita la victoria para agarrarse a las pocas posibilidades de lograr la permanencia, lo blanquiazules si no logran sumar los tres puntos se le podía escapar la posibilidad de jugar el play off de ascenso a Primera Federación, por lo que el entrenador Iñaki Bea analizaba que «tenemos que ser nosotros mismos, seguir la línea que marcamos en Orihuela».

Ebuka podría volver al centro de la zaga para acompañar a Pelón, quedando en los laterales Góngora y Pladevall, aunque el catalán podría volver al centro de la zaga, que tan buenas sensaciones dejo la pasada semana. Tropi y Abenza siguen intocables en la medular, a quienes acompañará Sandji, quedando de enganche en una línea ofensiva con Isi Ros y Joel en las bandas, Francis Ferrón volverá a repetir de inicio como referencia en ataque.