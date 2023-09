Fin a la etapa Víctor Sánchez del Amo en Cartagena. El ya ex-entrenador albinegro quedó sentenciado tras la mala imagen del equipo en casa ante la SD Eibar, partido que se volvía a perder (1-2) sin ver un juego ordenado ni reconocible en los blanquinegros. La mala dinámica de resultados, sumada a un discurso que no calaba entre aficionados, y al parecer tampoco entre jugadores, fueron claves para su cese, poniendo el punto y final a un capítulo para olvidar en la trimilenaria.

109 días, o lo que es lo mismo, 15 semanas o casi 3 meses es el tiempo que Víctor estuvo a cargo del conjunto cartagenerista tras su anuncio como recambio de Carrión el pasado 6 de junio. Desde aquel entonces seguramente los momentos de mayor ilusión fueron únicamente los consiguientes a dicho anuncio, ya que con el paso de los días, los resultados en pretemporada, cambios de posición de jugadores algo difíciles de explicar, y sobretodo el mensaje repetitivo y tibio que se repetía semana tras semana, no convenció ni caló en un gran sector de la afición.

A Sánchez del Amo también le mal acompañó desde su llegada uno de los peores veranos en materia de fichajes, teniéndose que adaptar a la complicada situación que manejaba el club en este mercado.

Casi sin fichajes llegado finales de agosto, el FC Cartagena dio el pistoletazo de salida a sus partidos oficiales aún con una plantilla en plena construcción. Para afrontar este panorama, Sánchez del Amo, siendo fiel a una de sus primeras promesas en su presentación, dio protagonismo a la cantera, apostando por futbolistas jóvenes como Jony Álamo o Iván Ayllón, siendo ésto de lo poco positivo que deja en su legado el técnico en Cartagena.

Comunicado a primera hora

«El FC Cartagena SAD ha tomado la decisión de resolver el contrato de Víctor Sánchez del Amo como entrenador del primer equipo, así como el del resto de su equipo de trabajo formado por Giannis Kontoes y Koke Contreras. El FC Cartagena quiere agradecer a Víctor y al cuerpo técnico su máxima entrega, profesionalidad y trabajo durante su etapa en el club, deseándoles toda la suerte en su futuro personal y profesional», comunicaba este sábado a primera hora la entidad presidida por Paco Belmonte.

El técnico madrileño tras la finalización del choque ante el Eibar negaba en rueda de prensa sufrir por su continuidad en el cargo. «Si hubiéramos visto que los rivales nos hayan superado de manera constante, tendría bastantes dudas. Pero es que no tengo ninguna porque en los siete partidos el equipo ha hecho méritos para sacar puntos en todos», decía. De esta forma, la comisión deportiva y tras ver que el proyecto no terminaba de arrancar, no dudó en tomar cartas rápidamente en el asunto.

Ya vimos a comienzos de semana la inesperada visita del presidente de la entidad, Paco Belmonte, y del director general Deportivo, Manolo Sánchez Breis, en el entrenamiento que tuvo lugar en la Ciudad Deportiva José María Ferrer. Seguramente en aquella cita se comentaron varias posibilidades de cara al futuro, y probablemente ya se le comunicaría a Sánchez del Amo la importancia que acarreaba el ganar este fin de semana ante Eibar.

Los resultados no se dieron, y desde la cúpula directiva blanquinegra se vieron obligados a poner fin a un proyecto que a priori aterrizaba en Cartagena con vistas a dos años, pero que casi duró poco más de dos meses. No es buena noticia para nadie esta destitución en Cartagena, ya que solo deja más a la vista si cabe la mala situación ya no sólo económica, sino también deportiva del club a día de hoy.

‘Víctor vete ya’

Las derrotas en Valladolid y en casa ante el Eibar, dejaron muy lastrada la imagen del cuerpo técnico. Tras el choque del pasado viernes se pudieron escuchar tanto en el estadio como a la salida del Cartagonova gritos de «Víctor vete ya» o «Víctor dimisión».

Antes de que se formara más revuelo, o que dejando más cuello, se vieran pañoladas en la grada, la dirección deportiva decidió dar un giro drástico de timón en el barco cartagenero, dando por finalizada la etapa de Sánchez del Amo al cargo del FC Cartagena.

Ahora, habrá que tener precisión de cirujano, y afinar muy bien quien será su sustituto. Aún quedan 35 jornadas para el cierre de campaña, pero, la llegada de un nuevo discurso, que levante los ánimos de una afición que ha sufrido mucho en este inicio, es de vital importancia para el devenir del conjunto cartagenero en el fútbol profesional.