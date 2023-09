La derrota del Fútbol Club Cartagena el pasado sábado en Valladolid dolió por su forma, pero preocupó por su fondo. Recibir el gol de la derrota en un saque de esquina mal defendido sobre el minuto noventa no es plato de buen gusto para ningún equipo, y menos aún para uno que necesita los puntos con urgencia. Pero más allá de los hechos puntuales, el cuadro albinegro dio un importante paso atrás en el José Zorrilla en materia táctica. No mostró intención de ir a por el partido cuando lo tuvo en su mano, no tuvo idea de juego, no generó oportunidades de gol y no defendió nada bien cuando le llegaron. Todas las miradas apuntan a Víctor Sánchez del Amo al tiempo que el césped resta cada vez más argumentos a su discurso.

Las circunstancias de la ventana de traspasos han afectado enormemente a las posibilidades del equipo en este arranque liguero, sin embargo, no pueden seguir siendo motivo de justificación. Los tiempos del mercado, la escasez de fichajes y los malabares para completar las necesidades de la plantilla quedan ahora atrás. El FC Caratagena debe afrontar, al menos, la mitad del curso con los efectivos que reúne ahora mismo, pero seis jornadas después de su debut, el equipo de Víctor retrocede lejos de avanzar. El Cartagena sólo ha conseguido tres puntos de dieciocho posibles en seis partidos en lo que significa su segundo peor comienzo liguero en Segunda. Sólo el arranque de la temporada 2011-12 empeora al actual y, aunque no todo es como empieza, aquel terminó de la peor manera. A parte de los puntos, necesarios para avanzar en la temporada, preocupa la inercia y el rumbo que ha adquirido el equipo. En los primeros encuentros se pudo ver a un Cartagena con ciertas limitaciones por la tardía confección de la plantilla, pero que tuvo clara su idea a pesar de los errores que le condenaron a perder y la poca fuerza en ataque. El Eldense ganó por un sólo gol en una jugada fortuita, el Levante corrió la misma suerte, el Villarreal B sufrió al mejor Cartagena y el Zaragoza venció con tres regalos albinegros. Sólo el Andorra ganó con solvencia. No obstante, lo vivido en Valladolid fue diferente. Ya desde el inicio, Víctor sorprendió con la continuidad de un irregular Marc Martínez, aunque sí ‘castigó’ a Verdú por su baja forma. Apostó por Solà y Jansson de carrileros y prefirió a Luis Muñoz en el centro de la zaga por delante de Kiko Olivas, acompañado por Fontán y Alcalá. Jairo actuó de interior izquierdo con Hevel en la derecha y Jony Álamo manteniendo el centro mientras Ortuño y Ayllón repitieron arriba. El sistema funcionó mientras quiso el Valladolid: las bandas no tuvieron ninguna profundidad, el ataque no recibió a penas balones y la zaga se vio desbordada en todos los aspectos del juego. El tanto en el 90 sólo fue la traducción del partido al marcador. Todo ello deja en muy mala posición a Víctor Sánchez del Amo mientras la parroquia albinegra se impacienta. Sobre todo, porque su discurso se agota. Los pretextos a los que se agarraba el entrenador tras cada derrota sobre la generación de oportunidades y la buena contención del ataque rival no le sirvieron esta vez. Ni generó, ya que a penas disparó en 5 ocasiones, ni contuvo, dado que recibió 22 tiros contra su portería. Su desconcertante rueda de prensa posterior al encuentro, en la que achacó la derrota a la «falta de oficio para sacar un empate», denota, además, la poca ambición del cuerpo técnico. Mucho tiene que cambiar en el FC Cartagena para levantar el vuelo antes de que sea tarde. El cambio pasa inequívocamente por el banquillo. O es Víctor el que da el giro de timón o puede ser el club el que tome cartas en el asunto. Si nada cambia, el futuro del equipo puede ser muy oscuro esta temporada. La victoria del Eibar deja a los albinegros colistas La victoria del Eibar ante el Racing de Ferrol (2-0) con goles de Sotichkov y Arbilla, provocó que el FC Cartagena cayera a la última plaza de la clasificación después de disputarse cinco jornadas. Los albinegros, con un balance negativo de cinco goles, ocupa la última posición igualado a puntos con el Oviedo, que juega hoy en Andorra. El Eibar será, precisamente, el próximo rival del equipo de Víctor Sánchez del Amo el viernes a las nueve de la noche.