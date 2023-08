El Mundial de Atletismo dará comienzo este sábado y la primera miniexpedición de atletas españoles partirá este mismo martes de cara a una excitante cita que se verá bastante condicionada por el inesperado aumento de las temperaturas.

Rodeada por el río Danubio, Budapest ha pasado de máximas de 20 grados y mínimas de 12 a los 31 grados que se esperan este martes con el añadido de la gran humedad que suele reinar en la capital magiar. Sin duda, una noticia muy a tener en cuenta de cara a las dos pruebas de 20 kilómetros marcha en las que el atletismo español tiene fundadas esperanzas de medalla (el sábado la masculina y el domingo la femenina).

El termómetro amenaza con seguir subiendo y el sábado se prevé una máxima de 34 grados. El campeón europeo Álvaro Martín, Diego García (bronce en Berlín'22), Paul McGrath (reciente campeón continental sub'23) y Albert Amezcua estarán el sábado en la salida de los 20 kilómetros marcha el sábado a las 8.50 horas y durante la prueba se podrían rozar los 30 grados.

Las pruebas se desarrollarán en torno a la Plaza de los Héroes (Hősök tere), a unos tres kilómetros del río y a unos siete de del National Athletics Centre (Nemzeti Atlétikai Központ) en el que se disputarán todas las pruebas menos las de ruta (marcha y maratón)

Algo más de suerte tendrán la campeona europea en las dos últimas ediciones María Pérez y la emergente Antía Chamosa en los 20 km marcha femeninos que comenzarán bastante antes, el domingo a las 7.15 horas. Sin embargo, la noche del sábado será tórrida y durante la prueba se superarán los 26 grados. De cara a los 35 kilómetros (jueves 24 de agosto) la máxima podría dispararse a 36 grados, pero aún esta previsión no es tan exacta al faltar aún 10 días.

SPORT, del grupo Prensa Ibérica, se ha puesto en contacto con los entrenadores de las principales opciones de medalla españolas, quienes han analizado brevemente la nueva situación sobrevenida con una ola de calor que hace apenas semana y media nadie había pronosticado.

José Antonio Quintana fue el primer entrenador en la elite de Álvaro Martín y en Budapest presentará a Raquel González, a Marc Tur y a Diego García. Lástima de la larga lesión que ha dejado sin opciones a Laura García-Caro, quien por fin ve la luz al fondo del túnel.

"La verdad es que estamos preparados para todo. Las pruebas son bastante temprano y ya hemos competido en diferentes situaciones de clima tan extremeño, así que Budapest será una más", explicó.

"No lo hemos podido preparar en esas condiciones exactas, pero los chavales están bien. Para mi grupo en concreto no está siendo un año maravilloso, prepararemos a conciencia los Juegos de París. Si hay calor será para todos y siempre ganan los mejores y los más listos, así que intentaremos estar en la pelea", añadió Quintana.

José Antonio Carrillo aparcó su licenciatura en Medicina para convertirse en uno de los mejores entrenadores de la marcha, con el bronce de Juanma Molina en el Mundial de Helsinki'05, los dos oros europeos y el título mundial de Miguel Ángel López en Pekín'15 o los dos títulos europeos de un Álvaro Martín al que dirige desde que dejó el grupo de Quintana.

"No me arrepiento nada de la preparación que hemos hecho. Habrá que avituallarse bien y tener muy en cuenta el calor, eso sí. Me acuerdo de los Juegos de Atenas, cuando se esperaba mucho calor y todos se fueron de Font Romeu. Yo le dije a Juanma (Molina) que nos quedásemos entrenando en condiciones para que bajase a tope. Allí utilizamos una gorra con hielo debajo y le dije que pasase siempre por debajo de los aspersores. No fui, me daba miedo y al final quedó quinto. Y en Doha lo cambiamos todo, estuvimos en Tokio, en el termotrón de Torrejón, entrenando a las doce de la noche y los atletas llegaron quemados y por eso fue el desastre", comentó el murciano.

"Indudablemente que eso puede beneficiar a los asiáticos, pero en 2015 ganamos el Mundial en Pekín con Miguel Ángel (López) e hicimos una preparación parecida. Nos vamos este martes para competir al cuarto día y habrá que sobreponerse con hielo en la gorra. Va a ser igual para todos. Sí que es verdad que nos decían que a finales de agosto en Hungría no haría tanto calor, pero yo espero que la gente responda bien", añadió Carrillo.

Por último, Jacinto Garzón es el forjador de la genial María Pérez, oro en los dos últimos europeos y cuarta en los Juegos de Tokio en 20 kilómetros (en Budapest 'doblará' también con los 35). A sus órdenes está también Alberto Amezcua, quien saldrá solo el sábado en el 20.

"Estamos muy contentos de cómo ha ido la preparación y las sensaciones del último mes con 17 días en Font Romeu son muy buenas. Tendremos el hándicap de las altas temperaturas que en principio no se esperaban, pero no nos afectarán más que a otros porque antes de subir aquí estuvimos en Granada y allí el calor fue importante y el cuerpo tiene que tener un recordatorio", señaló el granadino.

"Los que mejor se aclimatan a estas opciones son los chinos, los japoneses y los sudamericanos y es verdad que bastantes rivales son de estos países. En estas competiciones no es solo importante la aclimatación, sino también la táctica de carrera y cómo compitas. Esperemos adaptarnos lo mejor posible y sacar la mejor versión. A partir de ahí esto nos valdrá para la medalla, para ser finalistas o para lo que sea. Estoy muy contento con cómo llegan María Pérez y Alberto Amezcua. Hemos elegido entrenar en las mejores condiciones en Font Romeu", añadió Jacinto Garzón.